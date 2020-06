SALONE? Solo ieri la notizia dell'annullamento del salone di Intermot 2020, che si terrà soltanto in forma streaming. Ora tocca ad Harley-Davidson annunciare il suo ''The No Show'', evento che si terrà sull'account Instagram di HD. Un salone motociclistico online della durata di una settimana per riunire, almeno virtualmente, la community Harley-Davidson di tutto il mondo.

DOVE E QUANDO The No Show si tiene sull'account Instagram global di Harley-Davidson fino al 21 giugno. Il salone presenta 60 costruttori provenienti da 10 Paesi, la metà dei quali provengono da show rinviati come Mama Tried, Congregation Vintage Bike & Car e Born-Free. Questi artisti del custom, invitati da Harley-Davidson, abbracciano una vasta gamma di stili, epoche e provenienze. Le moto saranno suddivise in lotti, ogni giorno per cinque giorni, con premi assegnati alla fine della settimana.

LIKE E COMMENTI Trattandosi di un salone online ed essendo ospitato da un social network, scorrendo i post di The No Show sulla pagina Instagram di Harley-Davidson si può mostrare il proprio gradimento con un Like e commentare le realizzazioni preferite: ogni esemplare ha un video dedicato in cui il costruttore stesso guida gli utenti alla scoperta di ogni dettaglio del suo capolavoro. Come ogni salone che si rispetti, anche The No Show ha tutti gli ingredienti che ti aspetteresti: musica, merchandising e premi. Al virtual stage, per esempio, si può appagare il proprio gusto musicale con gli acoustic set di The White Buffalo, Hollis Brown e The Kenneth Brian Band.

IL FINALE L'ultimo giorno dello show, domenica 21 giugno, tre costruttori saranno premiati per la loro ingegnosità, abilità artistica, espressione personale e per la capacità di aprire una nuova strada nella personalizzazione. Il vincitore verrà selezionato nelle categorie Media Choice Award, H-D Styling & Design Award e Harley-Davidson Museum Award, e riceverà un premio unico nel suo genere, creato dai designer Harley-Davidson. Per non perdersi The No Show basta collegarsi, fino al 21 giugno, alla pagina Instagram di Harley-Davidson. Oppure, seguire su Twitter e Facebook tutti i contenuti.