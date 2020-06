FUORI UNO Purtroppo la notizia era nell'aria, d'altra parte il periodo storico è sotto gli occhi di tutti. Intermot 2020, che avrebbe dovuto tenersi dal 6 all'11 ottobre prossimi, salta. Almeno nella sua formula tradizionale, fatta di eventi live e migliaia di visitatori. Intermot 2020 andrà in scena esclusivamente online. Le moto le vedremo, insomma. Ma...in streaming.

IL COMUNICATO E così è arrivata l'ufficialità: niente Intermot 2020 (così come lo conosciamo). Come avrebbe potuto essere diversamente in un periodo nel quale - causa Coronavirus - si deve mantenere il distanziamento sociale? Non sarà la stessa cosa, ma le moto arriveranno, in forma virtuale, nelle case di tutti noi. ''Tutti gli eventi digitali di Intermot 2020 sono in programma entro la fine del 2020 e saranno trasmessi come notizie streaming alla comunità motociclistica globale. Ulteriori informazioni saranno rese note nelle prossime settimane'', conclude il comunicato ufficiale.

EICMA 2020 L'appuntamento più amato dal pubblico delle due ruote italiano, si sa, è Eicma. Se già era cosa nota che KTM e BMW non parteciperanno alla Fiera di Milano, la notizia arrivata da Colonia sembra solo anticipare il trend dei Saloni 2020. Non disperiamo, tuttavia: le novità arriveranno, dovremo solo aspettare qualche mese in più per toccarle con mano. Ad aiutarci nel triste inverno potrebbe pensarci, per esempio, la MotoGP: il calendario ufficiale prevede che si corra fino al 15 novembre. E con qualche GP ancora da confermare, se siamo fortunati, arriviamo a Natale...