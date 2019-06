Autore:

Emanuele Colombo

UNA SERATA PER I MOTOCICLISTI AVVENTUROSI Se amate scoprire il mondo in sella a una moto, giovedì 20 giugno 2019 dalle 19.00, lo spazio Caravanserraglio di via E. Villoresi 12 Milano ospita la presentazione del libro Il respiro della strada di Daniele Donin. Il libro è legato a un’iniziativa benefica che l'autore racconterà nel corso della serata-evento La strada segreta. Ma chi è Daniele Donin? Uno che gira il mondo su una BMW R 1200 GS Adventure ribattezzata Kammella e che dei viaggi in moto ha fatto il suo stile di vita.

VIAGGIATORE DI LUNGO CORSO Africa Occidentale, Mongolia, Iran, Pamir, Alaska e Nord America d'inverno: in 20 anni Donin, 38enne archeologo di Chioggia, di strade ne ha viste tante, affrontando l'avventura spesso in solitaria. L'ultima impresa? In Sud America, dove ha attraversato Colombia, Ecuador e Perù, toccando luoghi come le isole Galapagos, il Vulcano Chimborazo, Machu Picchu e percorrendo la mitica strada del Trampolin de la muerte.

LA FILOSOFIA DEL VIAGGIO IN MOTO L’incontro di giovedì sera sarà un momento per “raccontare e condividere un cammino che conduce inevitabilmente alla scoperta di una dimensione nascosta, il viaggio segreto appunto, quello che è dentro ad ogni viaggiatore. Un’opportunità per tutti di scoprire cosa si cerca in un viaggio e soprattutto come ogni viaggio, più o meno lungo, arricchisca e trasformi nel profondo ognuno di noi”. Filosofia.

INGRESSO LIBERO L'incontro si sposa bene alla location, che è uno strano luogo ispirato, come dice il nome, ai Caravanserragli che si incontravano sulla Via della Seta: luoghi dove i viaggiatori si radunavano, in mancanza di locande, per riposare dopo una giornata di cammino. Caravanserraglio è oggi un capannone che ospita un'officina e un bar, sede di un motoclub e punto di ritrovo per organizzare viaggi avventurosi. L'ingresso alla serata è libero, con accesso al Lounge. Per maggiori informazioni potete scrivere a info@caravanserraglio.it o visitare la pagina Facebook @CaravanseraglioMoto.