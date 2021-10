Il BMW Motorrad Days è diventato, nel corso degli anni, un must non solo per gli appassionati della Casa dell’Elica, ma per tutti gli appassionati. Partecipanti da tutto il mondo e fanatici di tutto il mondo a due ruote: pista, strada, fuoristrada, special… ce n’è per tutti i gusti! Dopo una pausa di due anni – a causa della pandemia - i BMW Motorrad Days ritorneranno nel 2022, più precisamente il 2 e 3 luglio. La location non sarà più Garmisch, ma il Summer Garden nel quartiere fieristico Messe Berlin. L'evento si terrà nella capitale tedesca subito dopo il Pure&Crafted Festival, che avrà luogo il 1° luglio 2022 nello stesso luogo e di cui BMW Motorrad è ancora una volta promotore e sponsor principale.

La quarta edizione del Pure&Crafted Festival di Berlino, tenutasi il 17 e 18 settembre 2021, ha già dimostrato in modo eccellente che la nuova location nel cuore della City-West ha le carte in regola non solo per diventare la nuova sede permanente del Pure&Crafted Festival, ma di risultare perfetta anche per i BMW Motorrad Days. Il primo fine settimana di luglio del prossimo anno, Pure&Crafted offrirà la sua magia, il suo fascino e i suoi momenti speciali ai visitatori già dal venerdì. Come evento unico, il festival entusiasmerà tutti i partecipanti con un mix distintivo di musica dal vivo, cultura motociclistica e lifestyle heritage prima che i BMW Motorrad Days diventino i protagonisti di sabato e domenica.

Pubblicato da Giorgio Sala, 13/10/2021