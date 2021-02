La BMW R 1250 GS (che abbiamo provato recentemente nel m.y. 2021) è un modello che non ha bisogno di presentazioni visto che, in Italia, è saldamente sul podio delle moto più vendute nel nostro paese. Difficile quale sfaccettatura della sua formula ne abbia decretato il successo, ma senza dubbio la maxi enduro bavarese è capace di fare tutto. Portarvi in centro a Milano, sui passi di montagna più belli d'Europa in pieno comfort oppure affrontare anche il fuoristrada più complicato.

FUNAMBOLICA A mostrare che la GS può essere trattata come una moto da cross (di oltre due quintali e mezzo) è Salvatore di Benedetto, conosciuto ai più come ''Sasaplanet''. Un amante del fuoristrada ma soprattutto delle endurone: ha preso in mano la BMW R 1250 GS preparata ad hoc da Kry-o e si è cimentato in salti, derapate e impennate in una pista da motocross. Pneumatici tassellati, vari accessori per il fuoristrada e... tanto gas!