Avon Tyres Cobra Chrome - La Casa (fu) inglese torna a proporre le Cobra Chrome, gomme tra le più riconoscibili del marchio. Tale ritorno avviene a circa quattro anni dall'acquisizione di Avon da parte dell'americana Goodyear.

Le Cobra Chrome sono le gomme di punta di Avon per le cruiser e le custom. Sono ora disponibili in ben 77 misure per cerchi da 15'' a 23'', 14 delle quali caratterizzate dalla iconica fascia bianca. La maggior parte delle misure è già sul mercato, le restanti saranno rese disponibili nel corso del 2026.

Avon Tyres, ecco le nuove Cobra Chrome. Tornano le famose gomme per custom e cruiser

Il rinnovamento della gamma Cobra Chrome si inserisce in un programma di ammodernamento industriale dell'intero settore motociclistico di Avon. La produzione delle gomme di alta qualità è stata gradualmente trasferita nel moderno centro di eccellenza Goodyear di Montluçon, in Francia, sito noto nel settore motociclistico per la produzione di gomme stradali premium e gomme da corsa.

La produzione delle Cobra Chrome a Montluçon ha richiesto un'ampia reingegnerizzazione del prodotto, anche per renderlo allineato agli standard globali di Goodyear di qualità e coerenza. Questo processo, secondo la Casa, ha avuto come effetto un miglioramento dell'uniformità e della qualità.

Avon Tyres, ecco le nuove Cobra Chrome. Un dettaglio del battistrada. Saranno disponibili in ben 77 misure

Tra le novità, la mescola di gomma bianca è stata riformulata per migliorare la resistenza allo scolorimento, e il processo di assemblaggio dei fianchi è passato da prevalentemente manuale ad automatizzato. Sono stati inoltre introdotti controlli di qualità computerizzati per garantire una finitura di qualità superiore.

Le Cobra Chrome si collocano all'interno di una gamma Avon snellita che comprende le sportive 3D Supersport, le sport-touring Spirit ST e Roadrider MKII, le adventure Trekrider e le classiche Safety Mileage MKII e Speedmaster MKII.

