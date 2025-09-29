Brixton Crossfire 500 Storr: scheda tecnica, colori e prezzo della crossoverina

Brixton Motorcycles ha lanciato la Crossfire 500 Storr lo scorso anno a EICMA: dati tecnici, colori e prezzo della moto per patente A2

Brixton Motorcycles ha presentato a EICMA 2022 il concept della Storr, ma ora la versione ''tuttofare''della Crossfire 500 è in vendita al pubblico: scopriamo gli ultimi dettagli tecnici, i colori e il prezzo della crossover per patente A2.

Brixton Crossfire 500 Storr: scheda tecnica, colori e prezzo

Della Crossfire 500 Storr vi abbiamo parlato lo scorso anno, ma oggi aggiungiamo qualche particolare relativamente alla scheda tecnica. Il bicilindrico parallelo da 486 cc, per 47 CV di potenza massima a 8.500 giri/min – guidabile così con patente A2 – sfoggia 43 Nm di coppia massima a 6.750 giri/min e raggiunge una velocità massima dichiarata di 160 km/h. Sospensioni e freni vengono rispettivamente da KYB e J.Juan, con ABS a 2 canali disattivabile al posteriore, per l'uso in offroad. Completano il quadro le misure: 209 kg di peso in ordine di marcia, col serbatoio da 16 litri e l'altezza sella di 839 mm. Brixton Crossfire 500 Storr è in vendita in 2 colori, Sage Green Matt o Backstage Black, con un prezzo di 6.399 euro che la mette in concorrenza con avversarie del calibro della Cfmoto 450MT, Royal Enfield Himalayan 450 e Voge Valico 625DSX.

Pubblicato da Michele Perrino, 30/09/2025