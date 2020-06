IL VIDEO P.O.V. DEL GIRO RECORD La vediamo sverniciare impunemente una Porsche Cayman e due Honda S2000, ma la Tesla Model Y Performance di Unplugged Performance che vedete nel video qui sotto può fare ben di più. Sappiamo benissimo che le auto elettriche sono velocissime sul dritto, ma che potessero essere tanto efficaci anche nel giro di pista forse non tutti se l'aspettavano. Eppure è proprio così, il tempo record fatto segnare dal SUV elettrico compatto di Elon Musk ha messo in riga la Porsche 911 Turbo serie 997 e morde la coda alla 911 GT3. Con piccoli aggiornamenti alla meccanica...

ALTRO RECORD IN ARRIVO Niente ironie: sotto al cofano dell'auto elettrica non è stato trapiantato un V8 biturbo. Gli aggiornamenti della Tesla Model Y Racing! by Unplugged Performance riguardano i freni e le sospensioni. Il nuovo set è pensato per migliorare comfort e handling, ma - e qui c'è il colpo di scena - non sono ancora state messe perfettamente a punto. La taratura dell'idraulica verrà rivista e forse verranno adottate molle più rigide. Insomma se già così il SUV a batterie ha girato sul tracciato di Buttonwillow in 2'01''92, il presidente dell'americana Unplugged Performance Ben Schaffer si dice convinto di poter scendere sotto al muro dei 2 minuti. Il tempo della Porsche 911 GT3 serie 997 è di 2'01''50: altra epocale batosta in vista...