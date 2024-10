Hyundai RN24: il prototipo a batterie scatena tutto il suo potenziale (video)

Un prototipo, perché di questo si tratta, che è un vero e proprio laboratorio mobile, che funge da banco di prova per le tecnologie high performance che troveremo a bordo delle Hyundai N elettrificate del futuro. Questa, di fatto, è la RN24, un’auto, se così possiamo chiamarla, che segue le orme della RN22e e della N Vision 74. Presentato in occasione degli Hyundai N Day, il prototipo è la sublimazione della filosofia coreana di trasformare in realtà i modelli immaginari. E nel creare la RN24, gli ingegneri hanno voluto adattare il loro motore elettrico più potente nel pacchetto più piccolo possibile che potessero costruire. Vi va di guardare insieme le immagini? Giusto per farci un’idea del potenziale di questo “mostriciattolo” a energia elettrica.

LABORATORIO SI, MA CHE DIVERTIMENTO!Visto che roba? Belle le immagini, che ci mostrano un po’ tutta la fantasia del reparto sportivo N di Hyundai e bella la RN24, non c’è che dire. Il team di sviluppo ha costruito un telaio personalizzato ispirato alle auto del WRC (World Rally Championship) e poi hanno piazzato lì dentro il propulsore da 650 CV della Ioniq 5 N. Sorprendentemente, l'auto presenta persino lo stesso pacco batteria da 84 kWh della super Ioniq, nonostante il passo sia stato accorciato di ben 34 cm. Come detto, si tratta di un laboratorio su quattro ruote, quindi largo al meglio della tecnologia allo stato prototipale, come il sistema Powertrain Drive Control Logic, che consente ai conducenti di regolare la disponibilità di cavalli, la sensibilità dell'accelerazione, la sensibilità del freno rigenerativo e il bilanciamento della potenza tramite i pulsanti del volante, caratteristiche simili a quelle delle attuali auto da WRC di Hyundai.

Hyundai RN24: laboratorio mobile per sviluppare tecnologia EV del futuroC’È SEMPRE IL SOUND ARITFICIALEInoltre, il prototipo ha un “Rally Mode” che ottimizza la distribuzione della coppia, preso in prestito dalla i20 N Rally 1 WRC, mentre c'è persino un nuovo freno a mano elettronico per permettere di iniziare la derapata controllata. Ma è stata aggiunta anche una nuova versione del sistema N Active Sound+ della Ioniq5 N per dare ancora più enfasi al rombo “artificiale” dell’auto: ora include due altoparlanti laterali e i parafanghi posteriori fungono anche da soundbox, contribuendo a migliorare la colonna sonora.

Hyundai RN24: il volante e i comandi per le regolazioni del sistema EVL’ELETTRICITÀ PER LO SPORTSenza dubbio avrete notato che la RN24 è quasi completamente priva di carrozzeria e utilizza invece una gabbia di sicurezza in stile esoscheletro. Ha anche lo stesso alettone posteriore delle auto da corsa TCR di Hyundai. Nonostante il sensibile risparmio di peso, la RN24 fa comunque fermare l’ago della bilancia a circa 1.880 kg, comunque 350 kg in meno rispetto alla Ioniq 5 N da cui prende in prestito il propulsore. ''RN24 esemplifica l'impegno di Hyundai N nel promuovere la tecnologia degli sport motoristici elettrici dando priorità all'esperienza di guida piuttosto che ai numeri delle specifiche'', ha affermato il vicepresidente di N Brand Management Group, Joon Park. ''Questo speciale veicolo dimostra che c'è ancora del potenziale inutilizzato per i BEV ad alte prestazioni e con le nuove tecnologie in arrivo, c'è molto da aspettarsi''. Se la RN24 è un assaggio di ciò che verrà, il futuro della divisione N sembra promettente, voi che dite?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 26/10/2024