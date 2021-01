SHOW CAR L'occasione è stata il lancio della nuova Nissan Z Proto, che affonda le sue origini nella mitica Datsun/Nissan 240Z degli anni 70. Per la scorsa edizione del SEMA, ossia il salone dell'auto di Las Vegas, Nismo USA ha chiesto al team Forsberg di allestire una coupé a trazione posteriore, con il probabile intento di stuzzicare il palato degli appassionati in vista del lancio della imminente Nissan 400Z. Il risultato è l'auto che vedete nel video qui sotto: una 370Z allestita da rally, che una volta ultimata chiedeva solo di essere strapazzata sul suo terreno d'elezione: lo sterrato. Nel video da YouTube si racconta anche la storia della genesi dell'auto, ma quello che più conquista sono le nuvole di polvere che la sportiva a trazione posteriore scaglia verso il cielo durante spettacolari drift in slow motion...

TRIBUTO ALLE ORIGINI ''Non stavamo cercando di realizzare un'auto replica, ma piuttosto un'auto tributo'', dice Forsberg. La 370Z Rally Car richiama la mitica Nissan Safari Rally Z, che ha dominato l'East African Safari nei primi anni Settanta, ed è stata costruita secondo le moderne specifiche da rally, tra cui roll-bar completo, pneumatici da rally, sedili avvolgenti Recaro ed enormi proiettori sul cofano. L'auto presenta anche molte parti in fibra di carbonio, che la vettura originale non aveva.

IL TUNING Il motore V6 da 3,7 litri della 370Z è rimasto relativamente vicino a quello di serie, ma ora dispone di filtri AEM e uno scarico Magnaflow, a dare una potenza di circa 350 cavalli. Invariata la trasmissione, che prevede il cambio manuale standard collegato alla sola trazione posteriore. Le sospensioni sono state invece modificate per permettere maggiore escursione, altezza da terra e possibilità di regolazione degli angoli caratteristici. Corna e naso rossi, degni delle renne di Babbo Natale, non bastano a farla volare, ma ci manca poco.