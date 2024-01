Missile terra/aria sotto mentite spoglie: la "Vette" C8 straccia il record sulla strip (video)

Motore super elaborato, elettronica rivista e cambio più robusto ed efficace sono la ricetta per far correre veloce la sportiva yankee, e che numeri...

Non c'è dubbio che la Chevrolet Corvette C8 sia un'auto decisamente high performance e a quanto ne sappiamo è anche tremendamente bella da guidare: una lontana parente (in meglio) delle generazioni precedenti, cioè le classiche sportive yankee tutto muscoli e… poco cervello. Ebbene, oggi la supercar a stelle e strisce sa anche essere un veicolo per gare di accelerazione decisamente efficace. Il team dello specialista americano di componenti aftermarket Extreme Turbo System ha stabilito un nuovo record sulla classica “strip” raggiungendo i 276 km/h (170,71 mph) in appena 8,644 secondi. Curiosi di sapere come ci sono riusciti? Ecco la spiegazione tecnica, ma prima gustatevi il video.

MOTORE ELABORATO, MA NON SOLO Di fatto, questa è la stessa “Vette” che fu la prima della generazione C8 a erogare più di 1.000 cavalli (745 kW) e la prima a entrare nel club dei nove secondi sul quarto di miglio nella sua categoria. La macchina è elaborata dai ragazzi di Extreme Turbo Systems (ETS) e, per dirla in estrema sintesi, non è neanche lontanamente vicino al modello di serie. Questo esemplare del 2020 è dotato di una coppia di turbocompressori, alimentazione NOx, pistoni Mahle Motorsport, bielle Carillo, testa ARP e un sistema di alimentazione secondario con carburante additivato nel serbatoio. Una ECU MoTeC gestisce il tutto e sostanzialmente rende l’auto capace delle prestazioni dimostrate sulla pista. Ad esempio, la centralina consente alla Corvette di avviarsi a 2.800 giri al minuto e di mantenere questo regime di minimo. Il launch control originale può essere ingaggiato solo da 3.500 giri al minuto. Inoltre, l’ECU fornisce all’auto la capacità di aumentare la spinta in modo strategico mentre si procede lungo il percorso.

Chevrolet Corvette C8 by Extreme Turbo System: batte il record sulla stripLA TRASMISSIONE È IL SEGRETO Parlando con il magazine americano Motortrend, Zack Morgan, responsabile del team racing di ETS, ha dichiarato: “In prima marcia usiamo una pressione di sovralimentazione a 17 psi, poi proprio quando si passa alla seconda, arriva a 26, e la terza marcia aggiunge solo un po' di più. Nel cambio in quinta dobbiamo ridurre leggermente la potenza per non forzare troppo sulla frizione”. Nonostante tutta questa tecnologia avanzata, Morgan attribuisce alla trasmissione la vera chiave di lettura delle prestazioni eccezionali, che definisce la ''parte più impressionante dell'auto'' e permette di trasferire la potenza alle ruote posteriori. Allo stato attuale, il team non ha accesso al software nel modulo di controllo della trasmissione, quindi deve sportare tutta la curva di potenza al di sotto dei 6.500 giri al minuto, ma è interessante notare che un'ulteriore messa a punto prevista in futuro potrebbe rendere questa vettura ancora più veloce.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/01/2024