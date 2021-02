UN MINUTO SPESO BENE Il rumore martellante del sei cilindri al limitatore; nuvole di neve che si sollevano in alte volute e il sole che scintilla sulle linee scolpite della nuova BMW M3 2021, mentre sfreccia di traverso sulle curve imbiancate del circuito di Jarama. Ecco, in sintesi, cosa mostra l'ultimo video pubblicato su YouTube da BMW Spagma: un minuto del vostro tempo speso bene, se vi concedete di alzare il volume e di guardarlo nel riquadro qui sotto...

PRONTA A DARE SPETTACOLO Al volante un pilota professionista, che non ha difficoltà a tirare la terza marcia e superare i 150 km/h con l'auto di traverso, come ben si vede in alcuni fotogrammi del video. In questo frangente la nuova M3 si rivela una vera macchina da divertimento, che dà spettacolo grazie al suo sei cilindri in linea biturbo da 3,0 litri, capace di 480 CV e 550 Nm (qui tutte le informazioni, compresi uscita e prezzi). Peccato che arriverà a primavera, quando la neve si sarà già sciolta...