Hot or not? In video la proposta per una nuova Ferrari F40

Probabilmente non è la Ferrari più ''pura'', con quel V8 biturbo che rompe la tradizione dei V12 aspirati al tp della gamma, sta di fatto che la Ferrari F40 è a buon diritto una delle Rosse più importanti della storia e, tra tanti modelli iconici, certamente quello più noto al grande pubblico. New Car Design propone di ricrearla, con un video su YouTube che percorre l'evoluzione dei modelli che negli anni hanno rappresentato l'apice della produzione di Maranello. La proposta è in controtendenza rispetto all'imperante elettrificazione totale: si vede bene nella scocca nuda un motore tradizionale montato longitudinalmente dietro l'abitaclo. Ma il filmato propone anche altri spunti di riflessione. Guardatelo qui sotto, che poi ne riparliamo.

FA DISCUTERE Al di là del pregevole lavoro concettuale, ci sono diversi motivi per cui la proposta di NCD non mi convince. Primo tra tutti, Ferrari non è un marchio che si abbandona alla nostalgia per il proprio passato, ma anzi è da molti decenni capofila nell'innovazione stilistica e non di rado ha puntato su linee in anticipo sui tempi. Il Cavallino è un marchio che traccia il futuro anche quando lo rievoca il passato (si guardi ad esempio l'ultima Daytona SP3) e, come insegna il mondo della Formula 1, ha il progresso nel suo DNA. Quindi il concetto stesso di rilanciare una vecchia gloria non le si addice. La F40 è e deve rimanere unica. Nessun'altra auto potrà mai portare il suo stesso nome. Proprio come le maglie di certi calciatori e i numeri di gara di certi piloti, che vengono ritirati alla fine della rispettiva carriera. Ma c'è di più.

Nuova Ferrari F40 by New Car Design, vista 3/4 posteriore

UN COMMENTO AL DESIGN La bellezza della Ferrari F40 sta nell'essenzialità delle sue linee. Nel fatto che era manifestamente un'auto da corsa con la targa. Caratteristica che le successive realizzazioni hanno a tratti smarrito in nome di una maggiore sofisticazione. Nella proposta di New Car Design vedo più echi della FXX e della LaFerrari, piuttosto che della F40 originale. La nuova F40, così come viene proposta, è troppo elaborata. Troppo esagerata. Se proprio si vuole ricreare, rilanciare o anche solo omaggiare un mito, che almeno la proposta renda omaggio al suo spirito originale.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 03/03/2022