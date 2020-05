CALENDARIO FITTO Il 2019 si è rivelato per Ferrari un anno incredibilmente ricco in termini di nuovi modelli. Dai cancelli di Via Abetone Inferiore 4 sono infatti uscite, negli ultimi 12 mesi, ben 5 nuove vetture: Ferrari Roma, F8 Tributo, 812 GTS e SF90 Stradale. Il 2020 potrebbe essere quindi un anno relativamente meno fitto, ma non di certo meno entusiasmante del precedente. Nelle ultime ore sono infatti circolate sul web le prime immagini di un misterioso prototipo su base 488 GTB, impegnato nei test di collaudo sulla pista di Fiorano. A documentare il tutto un video, con tanto di rombo (e fiammate), realizzato da simonemasetti_photography - ripreso dalla pagina Instagram CocheSpias.

V6 IBRIDO Nonostante le decalcomanie lascino intravedere ben poco del corpo vettura, il sound di questa misteriosa sportiva lascia pensare che a spingerla ci sia un V6 ibrido. Il timbro è infatti meno aggressivo e roboante del V8 biturbo di F8 Tributo e di Ferrari Roma. Potrebbe così trattarsi del tanto discusso V6 da 2.9 litri ''elettrificato'', preannunciato alcuni anni fa dal compianto Presidente Marchionne e studiato appositamente per un’ipotetica nuova generazione della Dino. Se si trattasse davvero di quell’unità, la nuova Ferrari andrebbe a collocarsi un gradino sotto rispetto a SF90 Stradale, in quanto indiscrezioni riportavano la potenza dell’inedito V6 ibrido intorno ai 723 CV contro i 1.000 della Stradale.