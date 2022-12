Non è un film, è la Mercedes di Avatar a spasso per il centro. Video

A immagine e somiglianza del popolo Na'vi. Guarda Mercedes AVTR mentre promuove "Avatar: The Way of Water" in giro per Los Angeles

Nella pellicola non è riuscita a ritagliarsi nemmeno un cameo, quindi ha pensato di portarselo al suo interno, l'incantato mondo di Pandora. E nelle vesti di veicolo promozionale di Avatar 2: la via dell'acqua, sembra che funzioni. Tanto che persino gli abitanti di Los Angeles, così abituati agli effetti speciali, al suo passaggio non hanno potuto fare a meno di procurarsi il torcicollo. Anche lungo Holliwood Boulevard, non certo anonima via di periferia, Mercedes Vision AVTR sembra un ufo. Eccola mentre viaggia scortata da due EQS in versione bodyguard.



EXTRATERRESTRE Mostrata per la prima volta quasi tre anni fa, Mercedes AVTR (nomignolo che sta per ''Advanced Vehicle Transformation'' e che gioca sull'assonanza col titolo della saga) è una concept frutto della collaborazione tra la Stella e il team del celebre franchise cinematografico. Sia il regista James Cameron, sia il produttore Jon Landau e lo scenografo Ben Proctor, nella progettazione dell'avveniristico prototipo hanno recitato un ruolo. Specie in materia di abitacolo, ispirato al mondo della specie Na'vi.

EPPUR SI MUOVE Il video ha per protagonista Vision AVTR mentre scivola silenziosamente lungo il centralissimo viale della Città degli Angeli. In realtà, AVTR è capace di velocità molto più elevate, essendo accreditata di una potenza di 470 CV, oltre che di una eco-batteria da 110 kWh completamente priva di metalli rari, che utilizza la chimica delle cellule organiche a base di grafene, per un'autonomia stimata di 700 km circa. Potresti aver notato la mancanza di un volante: non ti sbagli, e manca perché qui non serve. Il video non è un film, sono scene reali. Che AVTR, un giorno, sbarchi sul mercato, quella invece sì, è pura fantascienza.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/12/2022