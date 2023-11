Come una vera auto da corsa, anzi di più: la Mercedes-AMG GT2 Pro

Una vera auto da corsa, anzi di più: Mercedes-AMG GT2 Pro è ciò che diventa il bolide che corre nella classe GT2 una volta liberato di tutte le restrizioni imposte dal regolamento. Un'auto non omologata per la circolazione stradale, ma anzi utilizzabile solo in pista, per i clienti dal piede così pesante che una normale supercar con la Stella sul cofano non gli basta mica. Qui sotto il video di presentazione.

Basata sulla Mercedes-AMG GT2, presentata nel 2022, la GT2 Pro si distingue per la nuova funzione Push2Pass: premendo il pulsante sul volante, la spinta viene temporaneamente aumentata e viene sfruttato tutto il potenziale prestazionale del V8 biturbo da 4,0 litri, a dare una potenza massima che passa dai 707 CV della GT2 ai 750 CV della Pro.

UPGRADE TECNICI Rispetto alla GT2 standard cambiano anche gli ammortizzatori: sempre regolabili, ma ora a 4 vie in luogo degli elementi a 3 vie dell'auto omologata per le competizioni. E cambia l'aerodinamica, che beneficia ora di piastre terminali di nuova concezione per l'ala posteriore, che riducono le turbolenze e quindi la resistenza aerodinamica indotta. Il cambio è un sequenziale a sei marce da corsa con rapporti di trasmissione modificati. Trasmette la potenza alle sole ruote posteriori ed è montato al retrotreno secondo lo schema Transaxle, per una migliore distribuzione dei pesi. L'albero di trasmissione è in carbonio, per esaltare leggerezza, rigidità e reattività.

COME RUBA GLI SGUARDI Trattandosi di un'auto non destinata alle competizioni, ma ai track day dei clienti più facoltosi, anche la finitura della GT2 Pro è specifica e più curata del modello da corsa: tanto all'esterno quanto all'interno. Fuori si apprezza la finitura lucida delle superfici in carbonio che contrastano con il grigio opaco della carrozzeria, alla quale sono applicati loghi specifici e strisce decorative. Specifica è anche la verniciatura bicolore dei cerchi in lega leggera AMG da 18 pollici. All'interno, la selleria è più curata, con impunture che mancano all'auto da competizione; la plancia in carbonio opaco a vista contrasta con la console centrale lucida e il volante Cube Controls, originariamente sviluppato per l'uso negli e-sport, guadagna il pulsante per la funzione Push2Pass di cui sopra.

Mercedes-AMG GT2 Pro, il posto di guida

QUANTO COSTA, COSA OFFRE Come l'auto da corsa da cui deriva, anche la GT2 pro prevede una cellula di sicurezza in carbonio che protegge il pilota in caso di impatto e non manca una botola per l'estrazione dello stesso da parte dei soccorritori. L'elettronica comprende un impianto ABS da corsa e un controllo di trazione multiregolabile. Tra la dotazione di serie, aria condizionata, cinture a cinque punti, reti di sicurezza ed estintore, oltre a un telo di protezione realizzato su misura; e poi tuta da gara personalizzata, guanti, biancheria intima e scarpe - tutto firmato Puma - e un casco Bell personalizzato. A richiesta si possono avere la cellula di sicurezza anche per il passeggero, sistema di idratazione, raffreddamento del sedile e del casco. Il tutto per la bella cifra di 479.000 euro, contro i 409.000 della GT2. E chi volesse, potrà facilmente riconvertire la GT2 Pro in una normale GT2, per partecipare alle gare di categoria.

COSA TE NE FAI I proprietari delle Mercedes-AMG GT2 Pro hanno la priorità nelle iscrizioni alla AMG Racing Series, una serie di eventi esclusivi in pista sui circuiti più belli d’Europa. Qui i partecipanti troveranno un ambiente competitivo e un completo Customer Racing Support, che fornirà un ingegnere personale, pezzi di ricambio e un servizio coaching da parte di un professionista esperto del Mercedes-AMG Driver Pool, che aiuterà a migliorare stile di guida e prestazioni. Il primo evento AMG Racing Series in programma si terrà sul Circuito Ricardo Tormo vicino a Valencia dal 7 al 9 novembre.

Mercedes-AMG GT2 Mercedes-AMG GT2 Pro Potenza 707 CV 750 CV Omologazione Si (SRO) No Finitura Iridium silver metallic Special finish/multi-colour Aerodinamica Nuova ala posreriore Nuovi term Ammortizzatori Regolabili a 3 vie Regolabili a 4 vie Ruote AMG in lega leggera da18” con serraggio centrale Specifiche per il modello, in lega leggera da 18” con serraggio centrale e finitura bicolore Trasmissione COP GT4 COP GT4 Interni Plancia grigio opaco, senza impunture Sedili con impunture specifiche per il modello, console centrale con finitura speciale lucida, plancia in carbonio opaco a vista Volante Cube Controls 190 GT2 Cube Controls con AMG GT2 Pro logo e pulsante per la funzione Push2Pass Prezzo 409.000 euro 479.000 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 03/11/2023