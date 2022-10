Countach: too much? Il video del redesign

Che la nuova Lamborghini Countach 2022 non abbia convinto tutti fino in fondo è un fatto noto: già il guru Frank Stephenson ne aveva criticato la mancanza di carica innovativa. Da qui a volerla ridisegnare a fondo, però, ce ne passa: alto il rischio di fare pasticci quando ci si cimenta nell'attualizzazione di simili capolavori. Non si è tirato indietro l'esperto autodidatta di grafica digitale Kyzyl Saleem, alias The Kyza, che ha rimodellato in CGI l'operazione nostalgia nata in quel di Sant-Agata. Con i risultati che potete vedere nel video qui sotto: i rendering definitivi sono dal minuto 11'22'' in poi.

HOT OR NOT? Se alla Countach ufficiale manca forse un pizzico di grinta, il giovane designer ne aggiunge anche troppa, con soluzioni che non sfigurerebbero nei più variopinti raduni di tuning stile Fast & Furious La Countach originale, negli anni Settanta, era già spudorata, ma nei rendering dell'artista l'esasperazione di alcuni tratti, magari ispirati dalla Countach 25th Anniversary, e un assetto ribassatissimo fanno uno strano effetto. Voi che ne pensate?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/10/2022