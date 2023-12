Attenti a esagerare: i 4x4 yankee ci rimettono la pelle sulla pista off-road (video)

Di gare e drag race fra ogni genere di veicolo ne vediamo tutti i giorni sui canali social. Ma se a saltare su una pista da cross sono due pick up che più yankee di così non si può e il faccia a faccia è organizzato dai ragazzi di Hoonigan, allora il video non può che essere ad alto tasso di adrenalina. Perché, se è vero che il team è rimasto orfano del suo fondatore nonché ispiratore e protagonista Ken Block, è altrettanto vero che l’ispirazione è rimasta la stessa di prima. E allora, vediamoci subito queste spettacolari immagini e poi ne riparliamo.

DEMOLITION DERBY La gara off-road tra la Jeep Wrangler Rubicon e il Ford F-150 Raptor è iniziata in maniera, tutto sommato, normale. Ma dopo aver superato il primo salto, il pick up dell'Ovale Blu è atterrato con una violenza tale da danneggiarne le sospensioni e il telaio. A questo punto non c’è stato altro da fare che sostituirlo e il team ha messo in campo un altro sfidante della Jeep, cioè un Ford Bronco guidato da un membro di Hoonigan, Nick Tellez. Durante il testa a testa, la Jeep ha preso subito il comando, lasciando il Ford Bronco a mangiare la sua polvere. È interessante notare che il SUV Ford si è lanciato in qualche evoluzione selvaggia nella parte finale del tacciato off-road. Per il secondo round, al Bronco è stato concesso il vantaggio di partire per primo. Nonostante ciò, il Wrangler è riuscito a recuperare verso metà pista, ma poi si è ribaltato su un fianco a causa di un ostacolo, convincendo il pilota del Bronco a fermarsi per aiutare quello Wrangler a cavarsi d’impaccio.

Ford F-150 Raptor vs Jeep Wrangler Rubicon: i 4x4 yankee finiscono malridottiPER LA JEEP IMPATTO QUASI DEVASTANTE Le conseguenze dell'incidente hanno causato dei danni al tetto della Jeep, che è letteralmente crollato. E no, il fuoristrada Jeep non aveva un roll-bar e Bryce, il suo pilota, è stato fortunato che tutti i montanti non abbiano ceduto dopo l’impatto. Qual è la lezione che possiamo trarre da tutto ciò? Wilkey, un esperto fuoristrada del team di Hoonigan, ha detto: ''Se non sei sicuro di cosa sia capace la tua auto, probabilmente non dovresti provarci semplicemente''. Nonostante ciò, il video è stato comunque pubblicato, il che potrebbe incoraggiare gli utenti a fare qualcosa di poco saggio... Wilkey spera che le persone imparino dagli errori di Hoonigan e che questa clip possa insegnare che prima di intraprendere imprese ad elevato tasso di rischio è meglio pensarci bene poiché potrebbe non essere sufficiente organizzare tutto in ogni dettaglio per ridurre al minimo i rischi.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 01/12/2023