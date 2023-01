Il Mondiale Rally ritira il 43 di Ken Block

Non si spegne l'eco per la tragica morte di Ken Block, vittima di un incidente fatale mentre era a bordo di una motoslitta. Il pilota americano, 55 anni, era famosissimo per i suoi video virali in cui si esibiva in manovra spettacolare, ma nel corso della sua vita è stato protagonista anche dei mondiali FIA di Rally e Rallycross. Nel WRC aveva debuttato nel Rally Messico del 2007 con una Subaru Impreza, collezionando in tutto 25 partecipazioni a round del campionato principalmente al volante di vetture Ford.

Ken Block

IL TRIBUTO DEL WRC Per questo motivo, in segno di rispetto è stato deciso di ritare dall'uso il numero 43 storicamente utilzzato da Block. La decisione è stata presa in comune dal WRC e dalla FIA. Mohammed Ben Sulayem, presidente della Federazione Internazionale dell'Auto, ha spiegato così questa scelta: ''Dato l'enorme contributo che il nostro grande amico Ken Block ha dato al motorsport e il fatto che fosse tenuto in grande considerazione dalle persone di tutto il mondo, è del tutto appropriato che il suo numero 43 venga ritirato dall'uso durante la stagione WRC 2023. Anche se è un piccolo gesto, speriamo che possa portare un po' di conforto alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento. Ken era una vera leggenda e il suo ricordo vivrà con noi per sempre''.

TRASCINATORE DI FOLLE Seppur diventato famosissimo grazie ai video delle sue spericolate gymkhane, Block con la sua presenza agli eventi WRC portava visibilità e nuovo pubblico al mondo dei rally, come ha sottolineato Jona Siebel, amministratore delegato di WRC Promoter: ''L'impatto che Ken ha avuto sui rally nel portare il nostro sport a un pubblico completamente nuovo non può essere sottovalutato. Per Ken, il coinvolgimento dei fan era fondamentale, rendendolo una figura amata del WRC. Come sport, ritirare il numero 43 – un numero sinonimo di Ken – è il nostro piccolo segno di rispetto per la famiglia, gli amici e i suoi fan''. Nel WRC Block ha conquistato in tutto 18 punti, ottenendo come miglior risultato il settimo posto nel Rally Messico 2013. La sua ultima partecipazione risale al Rally Catalogna del 2018, concluso in 12esima posizione.

Pubblicato da Luca Manacorda, 07/01/2023