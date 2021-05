GUIDA AUTONOMA IN ARRIVO? Sebbene vedere una Tesla marciare in autonomia stia diventando abbastanza frequente (ecco come se la cava una Model 3 a San Francisco) nonostante gli incidenti in cui sono coinvolte le auto americane, oggi sul mercato sono molto rari i modelli a guida autonoma. Tuttavia, ciò non significa che le Case automobilistiche non stiano lavorando senza interruzioni per rendere questa tecnologia una realtà fruibile da tutti entro pochi anni. Nel 2020, Ford e Volkswagen hanno reso nota una partecipazione in una società chiamata Argo AI, che sviluppa la tecnologia dei veicoli a guida autonoma. Si tratta di una società americana, con sede a Pittsburgh, che ha appena annunciato i risultati di un progetto chiamato Argo Lidar. Si tratta di un sistema capace di rilevare oggetti meno visibili da lunghe distanze (circa 400 metri) con maggiore precisione. Argo sostiene che questa tecnologia aiuterà a superare i maggiori ostacoli nello sviluppo e nella commercializzazione di veicoli, per esempio, per le consegne senza bisogno di personale umano.

COME FUNZIONA IL SISTEMA L'Argo Self-Driving System (SDS) può ruotare sul proprio asse di 360 gradi, riconoscendo perfettamente la differenza fra giorno e notte. Con questo sistema, un'auto può navigare in sicurezza attraverso le strade della città, i quartieri periferici o le autostrade senza conducente. Lidar è la stessa tecnologia utilizzata nel sofisticato cruise control a bordo delle Cadillac, ma a un livello decisamente più avanzato. Ma guardiamo insieme il video e poi finiamo la discussione.

LA GUIDA AUTONOMA DIVENTA REALTÀ I sensori progettati su misura e il calcolo ad alte prestazioni aiutano Argo SDS a vedere i veicoli che riflettono meno dell'1% della luce utilizzando un dispositivo di rilevamento avanzato. In termini pratici, Argo afferma che il suo sistema garantisce la navigazione sulla carreggiata sinistra con il traffico in senso opposto, gestisce i passaggi dall'oscurità alla luce intensa e individua piccoli oggetti come animali, il tutto utilizzando un unico sensore.

CI VUOLE ANCORA UN PO’ DI TEMPO Sebbene questa tecnologia rivoluzionaria sia in fase di sviluppo su una Ford Escape (Kuga) del 2021, è tutt'altro che pronta per entrare in commercio su larga scala. Argo AI inizierà un'operazione di test specifici in sei città degli Stati Uniti, con altre metropoli americane che si aggiungeranno entro la fine dell'anno, per passare all'espansione sul continente europeo. La flotta a guida autonoma opererà su rotte suburbane per consegne a breve e medio raggio oltre a sperimentare su percorsi dei taxi da e per gli aeroporti. Non è chiaro quando vedremo questa tecnologia a bordo di una Ford o una Volkswagen di serie, ma secondo i media americani entrambe le Case automobilistiche stanno lavorando per adottare questa tecnologia il prima possibile.