UN DISASTRO SENZA SPIEGAZIONE La polizia del Texas vuole vederci chiaro: sabato scorso una Tesla Model S si è schiantata a vicino a Houston e i due occupanti sono morti in seguito all'incendio divampato dopo l'impatto. I testimoni riferiscono che non c'era nessuno al posto di guida e che il proprietario del veicolo - il cui corpo è stato rinvenuto sui sedili posteriori - era uscito con l'auto per mostrare le capacità di guida autonoma di Autopilot a un suo conoscente, che occupava il sedile del passeggero. Elon Musk via Twitter mette le mani avanti, dicendo che Autopilot non era stato attivato e che sulla Tesla in questione non era stato acquistato il pacchetto FSD (Full Self Driving), che abilita la versione più avanzata - ancora provvisoria o Beta, come si dice in gergo informatico - della guida semi automatica.

POCA TRASPARENZA? Come si capisce la faccenda ha contorni ambigui e la polizia del Texas, come riportato dall'agenzia di stampa Reuters, lascia trasparire una certa insofferenza. Oggi saranno eseguiti mandati di perquisizione presso Tesla Inc per proteggere i dati dell'incidente, che l'azienda avrebbe pubblicizzato sui social media, ma non ancora conferito alle autorità. ''Se lo sta twittando, se ha già estratto i dati, non ce l'ha detto'', avrebbe dichiarato a Reuters Mark Herman, agente di polizia di Harris County. ''Aspetteremo con impazienza quei dati''.

Two men dead after fiery crash in Tesla Model S.



“[Investigators] are 100-percent certain that no one was in the driver seat driving that vehicle at the time of impact,” Harris County Precinct 4 Constable Mark Herman said. “They are positive.” #KHOU11 https://t.co/q57qfIXT4f pic.twitter.com/eQMwpSMLt2 — Matt Dougherty (@MattKHOU) April 18, 2021

SCATOLA NERA Ciò che ormai sembra acclarato dell'incidente è che l'auto procedeva ad alta velocità e non sarebbe stata in grado di effettuare una curva. ''Il pilota automatico standard [quello che secondo le dichiarazioni di Musk equipaggiava l'auto dell'incidente, n.d.r.] richiederebbe le linee di corsia per entrare in funzione, cosa che questa strada non aveva'', ha detto Musk. Il che rende i fatti difficili da ricostruire. Si spera che i dati operativi e diagnostici che le Tesla trasmettono ai server dell'azienda a ''intervalli regolari'' - e posti sotto sequestro - aiutino a chiarire, visto che le Forze dell'Ordine non sanno se riusciranno a scaricare i dati direttamente dai resti carbonizzati della Model S.

LE AUTORITÀ INDAGANO L'incidente è il 28°, tra quelli di modelli Tesla, a essere indagato dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), secondo cui il sistema di guida semi-autonoma sarebbe coinvolto in 23 dei suddetti casi ancora in attesa di un verdetto. Indagini in corso anche da parte del National Traffic Safety Board (NTSB), che formula raccomandazioni di sicurezza ma non può obbligare alcun richiamo tecnico: si concentrerà ''sul funzionamento del veicolo e sull'incendio post-incidente''. I vigili del fuoco hanno detto che ci sono volute quattro ore per estinguere completamente l'incendio a causa della batteria agli ioni di litio dell'auto.

Tesla with Autopilot engaged now approaching 10 times lower chance of accident than average vehicle https://t.co/6lGy52wVhC — Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2021

USO E ABUSO Ironia della sorte, poche ore prima dell'incidente Musk aveva twittato: ''Tesla con il pilota automatico attivato ora si avvicina a una probabilità di incidente 10 volte inferiore rispetto al veicolo medio''. Certo bisogna vedere come Autopilot viene utilizzato: l'Azienda ha sempre avvisato che il dispositivo richiede la continua sorveglianza del guidatore, mentre purtroppo è ormai prassi comune abusarne per futili motivi, ivi compreso realizzare video per stupire i follower su TikTok.