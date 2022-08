Va all'asta online il kart replica della Ferrari di Gilles Villeneuve

Basta uno sguardo per dare un colpo al cuore: per ovvie ragioni non è e non può essere una replica esatta della monoposto di Formula 1, ma è rimandato a settembre chi non riconosca nelle forme di questo go-kart una citazione piuttosto fedele della Ferrari 312T4 che fu di Gilles Villeneuve: quella guidata da Leclerc a Fiorano lo scorso aprile. Il video qui sotto è già uno spettacolo, ma regalatevi qualche minuto per sfogliare la ricca fotogallery: i dettagli sono tutti da godere.

Si dice che questo go-kart sia un prototipo costruito dall'italiana Pony Car intorno al 1980 per assomigliare alla Ferrari 312T4 del 1979. È stato acquistato dal venditore nel 2007 e ha subito un restauro completato nel 2021. Ben visibili nelle foto il sedile in nuda vetroresina ormai ingiallita, gli specchi retrovisori, il volante a tre razze e la strumentazione, con il tachimetro al centro - scalato fino a 220 km/h - affiancato a sinistra da un manometro dell'olio marchiato Veglia Borletti e a destra dal termometro dell'acqua. Lungo 1,98 m, largo 1,09 m e alto 76 cm, ha un abitacolo che concede 58 cm di spazio dal sedile alla pedaliera, dichiara il venditore.

Go-kart Pony Car Ferrari 312T4 Gilles Villeneuve replica, il tachimetro con contachilometri

La carrozzeria in alluminio veste un telaio in tubi d'acciaio e il motore è un Motori Rizzato monocilindrico da 50 cc, raffreddato ad aria e alimentato da un carburatore Dell'Orto. La trasmissione è a catena, come sui normali go-kart. Alcune delle descrizioni del venditore, va detto, non sono del tutto accurate, visto che parla di un singolo freno a disco posteriore, mentre dalle foto si vedono bene anche due freni a disco anteriori (che si tratti di elementi decorativi e non funzionali?). Inoltre viene menzionato un contagiri da 2.200 giri/minuto che è in realtà il tachimetro di cui sopra. Il riferimento per calcolare il regime di rotazione è indicato sul fondo dello strumento e indica 1.400 rivoluzioni ogni 60 km/h di velocità. Le ruote da 5″ calzano pneumatici scolpiti Easy Kart.

Go-kart Pony Car Ferrari 312T4 Gilles Villeneuve replica, le alette di raffreddamento del cilindro

La replica della Ferrari 312T4, consegnata nella sua cassa in legno e corredata dall'atto di acquisto, è in vendita a Portland, in Oregon, ma si compra online e l'asta si chiude il 30 agosto 2022 alle 19:42. La buona notizia è che non c'è un prezzo di riserva, quindi non c'è rischio che un'offerta venga ritenuta troppo bassa e quindi rifiutata. La cattiva notizia è che a più di cinque giorni dalla chiusura dell'asta le puntate volano già oltre gli 8.000 euro. Ma se la cosa non vi spaventa, potete tentare di aggiudicarvela sul sito di Bring A Trailer.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/08/2022