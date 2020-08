LAMBO ELETTRICA Prima a lanciare sul mercato uno smartphone 5G, impegnata nella costruzione di e-bike pieghevoli (e non) e con una citycar elettrica in cantiere, Xiaomi non si accontenta e in collaborazione con Lamborghini lancia un go-kart elettrico derivato dal noto Ninebot Kart. Potenziato, si intende, e con aggiornamenti di design in pieno stile Lambo.

Il nuovo modello si chiama Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition e si presenta con una vistosa livrea gialla, un volante sportivo, uno spoiler posteriore più grande. Non mancano led blu e, dulcis in fundo, la capacità di emettere un sound (finto, evidentemente) che imita il motore delle auto da corsa.

QUANTO FA Rispetto al Ninebot Kart standard, che si presenta unicamente con finitura bianca, il Lamborghini Edition guadagna quasi 5 km/h di velocità. Può dunque raggiungere una punta massima di 40 km/h, anche se le 4 modalità di guida disponibili consentono di limitarla per garantire la sicurezza dei kartisti in erba.

AUTONOMIA E PREZZO Il pacco batterie da 432 Wh gli consente un'autonomia di quasi 25 km, pari a 62 giri di una pista di 400 metri. Fatto per ospitare piloti del peso massimo di 100 kg, il Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition sarà presto in vendita anche in Italia al prezzo di 1.220 euro, ossia 140 euro in più del Ninebot standard.