STRATEGICHE Nella ripartenza del nostro Belpaese (chiamarla Fase 2 data la cronaca forse è inappropriato) le biciclette giocheranno un ruolo strategico, specialmente nelle grandi città, come alternativa al trasporto pubblico. Con il passaggio all’elettrico poi, le distanze percorribili sono aumentate ed ecco che una bici elettrica come la nuova Xiaomi Himo Z16 potrebbe fare proprio al caso vostro nel ritorno alla normalità (o quasi).

PIEGHEVOLE E LEGGERA Perché? Perché il peso è ridotto a soli 22,5 kg grazie al telaio in alluminio, il fatto che sia pieghevole poi aumenta la praticità e permette di spezzare il percorso casa lavoro in due: dalla periferia alla città con l’auto, per poi continuare pedalando facendosi assistere dal motore elettrico da 250 kW (500 di picco) ubicato nella ruota posteriore. Non male l’autonomia offerta dalla batteria estraibile da 360 Wh integrata nel telaio, che promette aiuto alla pedalata per oltre 80 km e modalità solo elettrica per 50 km. A patto di mantenere una velocità non superiore ai 15 km/h, velocità usata per effettuare le misurazioni. La velocità massima della Himo Z16 sarebbe infatti prossima ai 25 km/h, in questo caso l’autonomia potrebbe scendere di circa un terzo rispetto ai dati comunicati sopra.

SOLUZIONI DA MOTO Oltre alle prestazioni a colpire sono le soluzioni quasi motociclistiche utilizzate. Il telaio in alluminio è infatti accoppiato ad un mono ammortizzatore che collega la parte superiore del telaio al forcellone e non mancano nemmeno il freno disco, le luci LED e uno strumento LCD ad alta definizione per monitorare i parametri della batteria e la velocità.

PREZZO E DISPONIBILITÀ Attualmente Himo Z16 è disponibile solo per il mercato cinese ad un prezzo prossimo ai 350 dollari. A farci sperare è il fatto che in passato altre bici elettriche Xiaomi dopo poco tempo dal lancio in patria sono state rese disponibili sul mercato internazionale, non ci resta che attendere