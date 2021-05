NON C’È GRIP Quante volte abbiamo ascoltato i piloti di Formula 1 aprirsi in radio e lamentarsi con i propri ingegneri al muretto per la mancanza di grip dell’asfalto o per le auto che per qualche ragione scivolano fuori dalla traiettoria ideale? Una vicenda praticamente all’ordine del giorno in ogni sessione di attività in pista che si rispetti, praticamente ai più disparati livelli del motorsport. Niente a che vedere, però, con quanto davvero accaduto lo scorso weekend al kartodromo di Gent, in Belgio, con il video della diretta del campionato europeo Fia diventato virale sui social.

PIOGGIA A SORPRESA Dopo una sessione di qualifica sull’asciutto, le condizioni meteo sono infatti rapidamente cambiate dopo che un improvviso scroscio di pioggia ha bagnato soltanto alcuni tratti del kartodromo di Gent quasi a simulare quanto accade sovente nella più famosa pista di Spa. Così, i giovanissimi ragazzi impegnati al volante dei rispettivi go-kart – la gara in questione era riservata ai mini-talenti dagli 11 ai 15 anni d’età – partiti con gomme slick si sono letteralmente ritrovati a… pattinare sull’asfalto viscido terminando la propria corsa contro le barriere.

NESSUN FERITO Le immagini del video sono eloquenti in una drammaticità che ha quasi del comico. Poco dopo la partenza, il gruppone di kart arriva verso una curva in leggera discesa, praticamente l’unica davvero bagnata dalla pioggia: una trappola ineludibile per ben 12 dei piloti in gara, finiti tutti a gran velocità contro le protezioni di gomma costringendo la Direzione gara a esporre la bandiera rossa. Quasi incredibile l’esito dello schianto, con tutti gli aspiranti Lewis Hamilton miracolosamente illesi e in grado di ripartire dopo le necessarie riparazioni dei propri mezzi. E chissà che, a ben riguardare queste immagini, qualcuno dei loro colleghi più blasonati non ci pensi due volte prima di urlare via radio che “non c’è grip”.