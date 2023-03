Ioniq 5 N esce in estate. Intanto, sgomma sulla neve con i20 N WRC. Video

Si spoglierà della tuta mimetica soltanto a luglio, quando fuori farà un caldo boia. Ma è in un freddo assurdo, a -30°, che ora Hyundai Ioniq 5 N svolge il ritiro prestagione. E a quanto pare, è in piena forma campionato. Come sparring partner, una autentica professionista come i20 N WRC. Primo modello di serie completamente elettrico ad alte prestazioni della Casa, Ioniq 5 N si allena presso lo Hyundai Mobis Proving Ground di Arjeplog, in Svezia. Eccola in video mentre si diverte ad alzare la neve e a danzare sul ghiaccio. In ottima compagnia.

POLARIZZANTE Per Ioniq 5 N, Hyundai ha unito l’avanzata tecnologia della piattaforma Electrified-Global Modular Platform (E-GMP) con le soluzioni e l’esperienza N sviluppate nel campo delle discipline motoristiche “I nostri modelli N vengono perfezionati non solo sulle curve del Nürburgring, ma anche sulle superfici ghiacciate del nostro terreno di prova di Arjeplog, per garantire le massime prestazioni anche nelle condizioni invernali più estreme”, dichiara Till Wartenberg, Vice President and Head of N Brand Management & Motorsport sub-division di Hyundai. “Siamo orgogliosi di dimostrare che Ioniq 5 N soddisfa perfettamente i nostri rigorosi criteri di performance”.

Ioniq 5 N la prima sportiva elettrica di Hyundai

STUDIA DA WRC Per Ioniq 5 N, in particolare, gli ingegneri Hyundai hanno ottimizzato l’architettura E-GMP di Ioniq 5 ''civile'' in configurazione a doppio motore, facendo tesoro proprio del know-how derivato dalle competizioni WRC con Hyundai i20 N WRC Rally 1. Ioniq 5 N non sarà quindi soltanto il primo modello di serie con trazione integrale (AWD) del marchio N: le abilità in curva, ad esempio, sono ulteriormente incrementate dall’N Drift Optimizer, cioè quel sistema che gestisce contemporaneamente la distribuzione della coppia anteriore e posteriore, la rigidità delle sospensioni, la durezza dello sterzo e il sistema e-LSD (electronic-Limited Slip Differential), per creare una modalità di guida dedicata alle derapate. Sistema e-LSD che a sua volta monitora gli input provenienti dai sensori delle ruote per identificare con precisione quando una determinata ruota necessita di coppia supplementare per migliorare l’aderenza complessiva del veicolo.

GIOCO DI SQUADRA Ioniq 5 N ricorre infine al sistema N Torque Distribution che ottimizza l’output per le diverse modalità di guida, consentendo al conducente di selezionare il livello di coppia alle ruote anteriori e posteriori. N Torque Distribution ed e-LSD lavorano insieme per distribuire la potenza a tutte e quattro le ruote in rapporti variabili e sono specificamente progettati per rispondere rapidamente all’erogazione istantanea e continua di potenza propria dei veicoli elettrici, anche in condizioni estreme di basso attrito.

Ioniq 5 N, ci vediamo in estate

SOLO L'INIZIO Ulteriori informazioni video a tema Hyundai Ioniq 5 N, promettono da Seoul, verranno rilasciati prossimamente in vista del debutto mondiale del modello, previsto appunto per luglio 2023.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 30/03/2023