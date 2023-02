L'auto passa in beauty farm e con i cerchi MAK si fa più bella

NUOVI CERCHI E NUOVO LOOK MAK, azienda bresciana fra le più attive nel mercato delle ruote in lega leggera per il segmento dell’aftermarket, ha rinnovato la sua gamma 2023 aggiungendo ben sette novità dedicate a berline, SUV e pick-up. I nuovi cerchi, progettati per sposarsi con il design dei diversi modelli, si dividono in quattro categorie: per le Ruote Dedicate, lo specialista italiano ha creato Lewis-Lewis-D, Chelsea e Apollo, che si sposano perfettamente su Mercedes-Benz, Mini, Opel, Peugeot, Citroën e Jeep. Nella categoria Ruote Universali arrivano Stilo-Stilo-D e Globo, la prima ideata per autovetture premium di grandi dimensioni e cilindrata, la seconda come interessante entry-level per auto omologate con diametri minori.

Nuova gamma cerchi in lega MAK: il maxi SUV sportivo Aston Martin DBXCOLORE? PERCHE NO? La novità 2023 più vivace di MAK è la gamma Sport-Line Wheels: categoria che strizza l’occhio agli appassionati di auto con pacchetto sportivo al cui interno spicca la nuova NTT, proposta aggressiva soprattutto nella nuova finitura Matt Bronze. Il cerchio NTT è disponibile anche nella versione POP Collection con quattro tonalità ispirate ai colori primari: Blu Montecarlo, Rosso Scuderia, Verde Vipera e Giallo Modena, per regalare una nota esuberante allo stile della propria auto. A completare l’offerta, infine, MAK ha presentato Gravel: un’interessante ruota a 6 fori, collocata nella categoria 4X4-Heavy Duty|Camper Wheels, pensata per Pick-up e Van di ultima generazione, che desiderano sfoggiare ruote dal design solido e performante in grado di donare un look energico e sempre molto attuale. Guardiamo il video per scoprire “in diretta” la nuova offerta di MAK.

C'È ANCHE IL CONFIGURATORE ONLINE Insomma, il catalogo del costruttore bresciano (qui, il link di MAK) si allarga grazie a una gamma più ricca, che impreziosisce una già ampia e varia collezione all’avanguardia, che coniuga qualità, design, stile e funzionalità. In più, il costruttore italiano vi da la possibilità di configurare la vostra auto con i suoi cerchi, una soluzione rapida, efficace e, perché no, divertente per creare il look dell’auto.