TRAGUARDO IMPORTANTE Mak Spa, azienda che produce ruote in lega, festeggia nel 2021 i 30 anni di attività. Quale migliore modo, allora, di iniziare l'anno se non con la presentazione dei nuovi cerchi? Si tratta di 2 modelli, proposti in 3 differenti varianti ciascuno, dedicati ad Audi e Volkswagen, anche elettriche.

PER LE TEDESCHE Cominciamo dal cerchio Kassel, per Audi e Volkswagen. È proposto nelle misure di 18'' e 19'', in 3 varianti cromatiche: Black Mirror, Gloss Black e M-Titan. Ma Mak pensa anche alle auto green di Wolfsburg, e realizza Electra. Si tratta di un cerchio che può essere montato, ad esempio, sulla ID.3 (foto sotto). Electra, disponibile nelle misure di 19'', 20 e 21'', è presente nelle 3 varianti Black Mirror, Gloss Black e M-Titan.

IL CATALOGO Kassel ed Electra sono solo 2 delle centinaia di proposte di Mak Performance Wheels. Per vederle tutte è possibile consultare il loro catalogo online, mentre per i prezzi di tutti i cerchi in lega, basta cliccare qui per il listino.