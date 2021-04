IL CAMBIO Come ogni anno arriva il momento di sostituire le gomme invernali con quelle estive. Il 15 aprile scatta l'obbligo di sostituirle – c'è tempo fino al 15 maggio – e Mak Wheels, che realizza cerchi per auto, ha pensato di incentivare il processo con una promozione, valida fino al 30 aprile.

LA PROMO Con l’acquisto di 4 ruote Mak da 18 pollici o superiori, l’azienda invierà in omaggio un gadget marchiato SBS, azienda novarese proprio come Mak che si caratterizza per un design inconfondibile e totalmente Made in Italy. Il gadget in omaggio è un supporto cellulare da auto con ricarica wireless. Tutti i cerchi Mak li trovate cliccando qui.

PERCHÉ CAMBIARE Oltre che per un fattore estetico – di solito in inverno si usano cerchi e gomme più piccoli – la sostituzione delle gomme invernali con quelle estive – e viceversa – è una questione di sicurezza. Se poi c'è anche in regalo un gadget tecnologico, come nel caso della promozione Mak, allora è impossibile lasciarselo scappare.