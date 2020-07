Ford Mustang Mach-E 1400, anche in video su YouTube

Ford Mustang Mach-E 1400 è un prototipo sviluppato da Ford Performance e RTR Vehicles con l'intento di cambiare la percezione dell'elettrico. Dopo l'esperienza di Mustang Cobra Jet 1400, arriva questo bolide 100% elettrico da 1419 CV per sette motori a batteria che presto debutterà in una gara NASCAR.

L'AUTO L'auto, che potete ammirare nella nostra ampia fotogallery e anche in video su YouTube, è stata sviluppata da Ford in collaborazione con RTR Vehicles nel corso di oltre 10mila ore di lavoro, ed è costruita su un telaio Mustang Mach-E GT. Ron Heiser, Chief Programme Engineer ha dichiarato: ''È il momento perfetto per sfruttare la tecnologia elettrica, capire cosa può insegnarci e applicarla sulle nostre auto. Mustang Mach-E sarà divertente da guidare, proprio come ogni altra Mustang, ma Mustang Mach-E 1400 regalerà emozioni sorprendenti, grazie al lavoro straordinario di Ford Performance e RTR Vehicles”.

DIETRO LE QUINTE Ford e RTR hanno lavorato con gli stessi strumenti che Ford utilizza nella produzione delle sue auto da corsa. Gli elementi aerodinamici sono stati ottimizzati con particolare attenzione ai condotti di raffreddamento, allo splitter anteriore e all'importante (anche nelle dimensioni) alettone posteriore. Mustang Mach-E 1400 ha sette motori, cinque in più rispetto a Mustang Mach-E GT. Il telaio e il gruppo propulsore sono stati sviluppati per consentire al team di studiare diverse configurazioni: le impostazioni drift e track hanno configurazioni completamente diverse, e la potenza erogata può essere distribuita uniformemente tra anteriore e posteriore, oppure indirizzata completamente verso l’una o l’altra.

INNOVAZIONE E DIVERTIMENTO Mustang Mach-E 1400, che debutterà presto in NASCAR, serve anche come test per l'impiego di nuovi materiali: il tetto è realizzato in fibre composite organiche, un’alternativa leggera alla fibra di carbonio di cui è composto il resto del veicolo. “Mettermi al volante di questa vettura ha completamente cambiato la mia prospettiva sulla potenza e la coppia di una vettura 100% elettrica”, ha dichiarato Vaughn Gittin Jr., fondatore di RTR Vehicles. “Questa esperienza è differente da qualsiasi cosa tu abbia mai provato in precedenza, tranne forse le montagne russe”.