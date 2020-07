VERSIONE 3D Vi abbiamo parlato in lungo e in largo di Mustang Mach-E, il SUV elettrico di Ford. Oggi condividiamo con voi un trucco per ingannare parenti e amici e... portarvelo a casa senza comprarlo.

COSA FARE Vi basteranno un computer o uno smartphone (meglio la seconda opzione): attraverso il link che vi forniamo nel capitoletto successivo potrete, da telefono, giocare con la versione 3D di Mustang Mach-E, sistemarlo a vostro piacimento sul comodino, stile modellino, piuttosto che nel garage o in cortile. Scattate una foto e inviatela alla moglie: nella didascalia, chiedetele un parere sul vostro nuovo acquisto.

COME FARE Se lo scherzetto vi solletica, non dovete far altro che cliccare qui, su questo link, accedere al servizio di Virtual Reality fornito da Verizon Media, e una volta che Ford Mustang Mach-E sarà stato caricato, seguire i passaggi:

tocca l'icona della fotocamera in alto a destra;

clicca su ''Allow'' (autorizza) centralmente

consenti l'accesso a fotocamera e foto;

con le dita, ricreare le dimensioni ottimali dell'auto e collocarla - virtualmente - in garage o sotto casa (ovunque la fotocamera del vostro telefono stia inquadrando);

(ovunque la fotocamera del vostro telefono stia inquadrando); immortalare il tutto cliccando sull'immagine della fotocamera che appare in basso, centralmente, nella schermata.



La redazione di Motorbox declina ogni responsabilità per eventuali discussioni che nasceranno con fidanzate o mogli...