EICMA 2023: il Managing Director di Fiat ci parla della nuova Topolino. Video

Fiat è per la prima volta a EICMA 2023 per presentare al grande pubblico la Topolino, che nasce con l'obiettivo di rivoluzionare la mobilità urbana. Ne parliamo con Giuseppe Galassi, Managing Director di Fiat e Abarth Italia.

Come parola d'ordine Fiat adotta ''sostenibilità'', non solo da punto di vista delle emissioni ma a 360°, eliminando l'inquinamento acustico e decongestionando il traffico cittadino grazie alle dimensioni ridotte della sua mini automobile. La Topolino è presentata in due versioni: una chiusa e una aperta ''Dolcevita'' e aiuterà Fiat nell'obiettivo di essere leader della mobilità urbana sostenibile.

Pubblicato da Alessandro Moro, 10/11/2023