Audi quattro S1 Rally vs Audi RS Q e-tron Dakar alla Race of Champions

Ecco un video che non ha mancato di riattizzare il fuoco della rivalità tra i sostenitori della vecchia scuola e gli amanti dell'innovazione. Mostra una gara tra la storica Audi Sport quattro S1 Rally Gruppo B e la modernissima Audi RS Q e-tron Dakar: l'auto che dominava il mondiale rally negli anni 80, con il suo motore 5 cilindri turbo, a confronto con il prototipo a trazione elettrica alimentata da un motore a benzina che fa da generatore (tecnicamente un'ibrida tipo serie, come lo è anche il sistema E-Power delle Nissan X-Trail e Qashqai). Chi vince?

VEDI ANCHE

IL DUBBIO RIMANE Purtroppo la gara-esibizione si è svolta in unica manche e non c'è stata la possibilità di verificare cosa sarebbe successo se le due auto si fossero invertite il tracciato. Resta curioso notare che la più recente non abbia dimostrato un dominio schiacciante, come ci si potrebbe forse aspettare se consideriamo che sì, il peso la penalizza, ma c'è di mezzo una trazione molto più evoluta e una potenza molto più facile da sfruttare. Guardate il video, se ancora non l'avete fatto.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/02/2023