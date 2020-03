LE ORIGINI Il Team M-Sport è la struttura responsabile dello sviluppo delle vetture Ford destinate a gareggiare nel campionato del mondo rally. La squadra corse con sede a Cumbria, nel Regno Unito, è presente nelle competizioni dal 1997 e equipaggia il Ford World Rally Team. Il responsabile della squadra è l'ex pilota di rally Malcolm Wilson. Originariamente il team venne fondato nel 1979, per seguire la carriera di Malcolm Wilson e la sua prima denominazione fu Malcolm Wilson Motorsport.

LA STORIA La scuderia inglese vanta una storia ricca di successi, conquistati da alcuni dei più grandi campioni dell'ultimo ventennio. Nomi come Colin McRae, Carlos Sainz e Marcus Gronholm hanno portato molti successi e, nel caso dello svedese, anche la conquista di due titoli Costruttori consecutivi nel biennio 2006-2007 con la Focus RS WRC. Il debutto della Fiesta nel 2011 ha consentito alla coppia finlandese composta da Jari-Matti Latvala e Mikko Hirvonen di conquistare tre vittorie nel 2011, ma il ritiro in forma ufficiale della Ford ha portato a un periodo di scarse fortune, terminato con l'ingaggio del campione del mondo Sebastien Ogier nel 2017. Con il francese sono arrivati i successi in entrambe le classifiche iridate e l'anno successivo, con il ritorno ufficiale di Ford, è stato bissato il trionfo nel mondiale Piloti.

WRC 2020 Per questa stagione, il Team M-Sport ha ingaggiato Esapekka Lappi in sostituzione di Elfyn Evans nel ruolo di prima guida, confermando al suo fianco l'altro finlandese Teemu Suninen e promuovendo come terzo pilota, con partecipazione limitata ad alcuni rally, il giovane britannico Gus Greensmith.

Piloti 2020 Ford Fiesta M-Sport WRC: