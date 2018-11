Autore:

Simone Dellisanti

PROVE LIBERE E' Sebastien Ogier su Ford M-Sport il pilota più veloce nello Shakedown del Rally d'Australia 2018. Il campione del mondo in carica ha lottato per tutto lo stage fino a quando è riuscito a strappare il primo crono dello Shakedown ad Andreas Mikkelsen, su Hyundai, per soli due decimi di secondo. In terza posizione si è accasato il pilota della Toyota Yaris WRC, Ott Tänak con lo stesso medesimo tempo di Mikkelsen. Il compagno di squadra di Tänak, a bordo dell'altra Yaris del Toyota Gazoo, Jari-Matti Latvala, all'inizio delle 'prove libere' è stato il più veloce imponendo il ritmo sulle strada ghiaiose e contornate dalla foresta in Australia per poi abbassare il ritmo e chiudere solo con il settimo posto. Stessa sorte per la terza Yaris di Lappi che ha concluso in ottava posizione dopo alcuni buoni run ad alto livello.

FATTORE M "È uno shakedown molto rappresentativo delle tappe che ci aspettano in questo week end", ha detto Tanak al termine dei suoi giri. "Ci saranno anche degli stage dove si ripeteranno gli stessi pezzi di strada, quindi è stato utile avere un'idea delle prossime prove speciali".

VICINI VICINI Thierry Neuville sulla Hyundai i20 Coupè ha concluso con il quarto crono nonostante il nuovo motore montato sulla sua WRC Plus. "Il fattore più importante in questo week end sarà il meteo" ha dichiarato il pilota belga. "Sembra che stia cambiando tutto il tempo e sarà difficile azzeccare le previsioni nelle prossime ore" ha aggiunto Neuville consapevole delle previsioni che suggeriscono pioggia questa stasera e nella tappa di apertura di domani, ciò potrebbe avere un effetto significativo per la partenza, con l'acqua che potrebbe compattare il manto stradale. La Citroën C3 di Craig Breen e la Hyundai i20 di Hayden Paddon completano la Top Six, con i primi sei appaiati nello spazio di un secondo.

CLASSIFICA SHAKEDOWN