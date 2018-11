IL TEAM Dopo la recente vittoria al Rally di Catalunya, Citroen Total Abu Dhabi WRT è pronta a scendere in pista con Craig Breen - Scott Martin e Mads Ostberg - Torstein Eriksen per affrontare il Rally d'Australia 2018.

IL BOSS Pierre Budar, Direttore Citroën Racing "I nostri sforzi sono stati premiati dalla passata vittoria in Spagna, l'intera squadra è ora determinata a concludere la stagione con una buona prova anche in questo round oltreoceano. Dobbiamo sperare che il tempo sia bello e sfruttare il nostro ordine di partenza visto che partendo dietro non dovremo pulire la strada ai nostri avversari".

IL MATTO Mads Ostberg: "Ho saltato questo incontro l'anno scorso ma conosco bene i tracciati dell'Australia. È una prova molto piacevole alla guida, dove sono sempre stato veloce, anche se i risultati, un po 'sfortunati, non sono sempre stati ottimali. Vista la nostra posizione di partenza, non dobbiamo pulire la pista agli altri piloti e dobbiamo trarne vantaggio."

IL GIOVANE Craig Breen: "L'anno scorso in Australia, ho mostrato una buona velocità massima, fino a quando, purtroppo, non sono stato sorpreso da una grande tempesta. Quest'anno spero di fare meglio, sarà molto importante lo shakedown per trovare il giusto set up".