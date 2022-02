Rally Svezia: Tanak parte bene, danneggiata la Yaris di Evans

IBRIDO ALLA PROVA DELLA NEVE A un passo dal Circolo Polare Artico è partito il Rally Svezia 2022. Condizioni climatiche estreme attendono piloti e macchine, fornendo subito un importante banco di prova per i nuovi motori ibridi. Il weekend è iniziato questa mattina con la SS1, circa 15 km cronometrati ovviamente innevati e con temperatura di -8 gradi centigradi che hanno visto Ott Tanak ottenere il miglior tempo. Distacchi molto contenuti, con ben 5 piloti racchiusi in meno di 2 secondi. A chiudere il podio della speciale sono stati i due giovani Kalle Rovanpera e Oliver Solberg. Qualche problema per Elfyn Evans che ha danneggiato il posteriore della sua Yaris colpendo dei cumuli di neve, su un tracciato che un po' per tutti è risultato essere più scivoloso del previsto. Il ritardo maggiore tra i piloti delle Rally1 è quello accumulato da Gus Greesmith: il pilota della Ford Puma è finito dritto a una staccata, perdendo tempo per rientrare sul percorso. Ritardo di 21 secondi per il britannico al traguardo. Il programma prevede ora i quasi 28 km della Kamsjön 1.

RALLY SVEZIA 2022, CLASSIFICA GENERALE DOPO SS1

Pos Pilota Auto Distacco 1 Ott Tanak Hyundai 8:34.1 2 Kalle Rovanpera Toyota +0.4 3 Oliver Solberg Hyundai +1.0 4 Thierry Neuville Hyundai +1.8 5 Esapekka Lappi Toyota +1.9 6 Elfyn Evans Toyota +3.7 7 Craig Breen Ford +7.4 8 Takamoto Katsuta Toyota +8.7 9 Jari Huttunen Ford +21.1 10 Gus Greensmith Ford +21.2

