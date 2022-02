Rally Svezia: Rovanpera si riprende la leadership

NUOVO CAMBIO AL VERTICE La prima speciale della seconda giornata del Rally Svezia viene vinta da Elfyn Evans, con Esapekka Lappi, Kalle Rovanpera e Takamoto Katsuta che completano un poker per la Toyota. In una competizione che si sta giocando sul filo dei decimi, perde qualche secondo di troppo (6,7) Thierry Neuville che si è lamentato del grip della sua Hyundai e di una partenza in cui ha slittato troppo con le ruote, quantificando in 2 i secondi persi solo in quel frangente. 10 secondi di ritardo per Oliver Solberg che sta progressivamente perdendo terreno dai piloti in lotta per il podio, lasciando solo la Hyundai del belga a lottare con le Toyota. Classifica invariata nel WRC2, dove prosegue il derby norvegese tra Andreas Mikkelsen e Ole Christian Veiby. In tarda mattinata scatterà la SS9.

WRC RALLY SVEZIA 2022, CLASSIFICA GENERALE DOPO SS8

Pos Pilota Auto Distacco 1 Kalle Rovanpera Hyundai 1:08:58.4 2 Thierry Neuville Toyota +0.7 3 Elfyn Evans Toyota +1.4 4 Esapekka Lappi Toyota +3.2 5 Oliver Solberg Hyundai +32.3 6 Takamoto Katsuta Toyota +1:15.2 7 Adrien Fourmaux Ford +1:47.5 8 Gus Greensmith Ford +1:55.2 9 Andreas Mikkelsen Skoda +3:25.4 10 Ole Christian Veiby Volkswagen +3:30.1

Pubblicato da Luca Manacorda, 26/02/2022