Rally Svezia: Rovanpera vede la vittoria, Evans fuori gara!

CHI RIDE E CHI PIANGE Le tre speciali disputata nelle prime ore del mattino hanno emesso alcune sentenze importanti per il Rally Svezia. Determinante soprattutto la SS16 che ha aperto il programma odierno: Kalle Rovanpera ha ottenuto il miglior tempo e cominciato a vedere da vicino il successo finale. A spianargli la strada verso la vittoria l'errore di Elfyn Evans che ha colpito un cumulo di neve danneggiando in maniera importante l'anteriore della sua Yaris. Il gallese ha dovuto alzare bandiera bianca e per il secondo rally consecutivo dice addio ai sogni di gloria. Una partenza ad handicap in questo campionato per il secondo classificato delle ultime due stagioni. Resta accesa invece la battaglia per il secondo posto, con Thierry Neuville che ha vinto la SS18 ma resta tallonato da Esapekka Lappi, distante solo 3,7 secondi quando resta la Power Stage da disputare. Decisamente definite la quarta, quinta e sesta posizione nelle mani rispettivamente di Takamoto Katsuta, Gus Greensmith e Oliver Solberg, i quali stanno badando più che altro a conservare le gomme in vista della Power Stage. Altro colpo di scena si è registrato nella classe WRC2: Andreas Mikkelsen si invola verso il successo, dopo che Ole Christian Veiby è stato vittima di un'uscita contro un banco di neve che gli ha fatto perdere circa 15 secondi nella SS18. Ancora peggio è andata al russo Nikolaj Gryazin, che deve dire addio al podio dopo essere finito violentemente su un cumulo di neve.

WRC RALLY SVEZIA 2022, CLASSIFICA GENERALE DOPO SS18

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Kalle Rovanpera Toyota 2:04:13.2 2 Thierry Neuville Hyundai +21.6 3 Esapekka Lappi Toyota +25.3 4 Takamoto Katsuta Toyota +2:18.5 5 Gus Greensmith Ford +3:13.3 6 Oliver Solberg Hyundai +5:37.2 7 Andres Mikkelsen Skoda +6:41.7 8 Ole Christian Veiby Volkswagen +7:03.8 9 Jari Huttunen Ford +7:40.1 10 Egon Kaur Volkswagen +7:53.6

Pubblicato da Luca Manacorda, 27/02/2022