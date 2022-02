Bertelli salta il Rally Svezia causa... Milano Fashion Week

SFUMA L'ESORDIO Il Rally Svezia in programma a fine mese avrebbe dovuto avere tra i protagonisti anche Lorenzo Bertelli, atteso al via al volante di una delle Ford Puma preparate dal team M-Sport. Per lui sarebbe stato il debutto con le nuove vetture ibride Rally1, ma purtroppo il 33enne dovrà rinunciare a questa possibilità. Di mezzo non c'è questa volta il Covid, quando degli impegni di lavoro collegati alla principale occupazione del figlio di Patrizio Bertelli, amministratore delegato del gruppo Prada e prossimo a cedere il ruolo proprio all'erede.

SOLO TRE PUMA Bertelli, che lo scorso anno sempre con M-Sport ha partecipato all'Arctic Rally Finlandia e al Safari Rally Kenya, non potrà essere in Svezia in quanto impegnato negli stessi giorni nella Milano Fashion Week, evento importantissimo per il settore della moda. La scuderia di Malcolm Wilson - reduce dal successo al Rallye Montecarlo con Sebastien Loeb - non lo sostituirà e sarà al via della gara con tre vetture affidate a Craig Breen, Gus Greensmith e Adrien Fourmaux. Il francese sarà al via con una nuova Puma, in quanto quella distrutta nello spettacolare incidente del mese scorso non è ancora stata riparata.

DISCORSO RIMANDATO Bertelli gareggia part time nel WRC dal 2011 e fino ad oggi ha ottenuto come miglior risultato l'ottavo posto al Rally Messico del 2016. Se i suoi impegni con Prada glielo consentiranno, per lui ci sarà la possibilità di correre con M-Sport più avanti nel corso di questa stagione, come ha confermato il team principal Richard Millener.