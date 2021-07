MATTINATA INTENSA Dopo l'antipasto della SS1 disputata ieri sera, il Rally Estonia 2021 è decollato con le prime quattro speciali in programma questa mattina e possiamo dire che è già successo di tutto. Al comando dopo la SS5 troviamo la Toyota di Kalle Rovampera, il quale ha scavalcato di quasi 5 secondi la Hyundai del rientrante Craig Breen. L'irlandese si è visto assegnare due tempi nominali nelle SS3 e SS4 dopo essere rimasto bloccato dietro la Ford di Gus Greensmith, alle prese con problemi tecnici. Completa il podio virtuale il leader della classifica generale Sebastien Ogier che precede Thierry Neuville ed Elfyn Evans. Tra le WRC2, duello norvegese con Mads Ostberg che precede Andreas Mikkelsen di 6 secondi.

@OttTanak is OUT of @RallyEstonia in SS4. He ran wide into a field and managed to rejoin the stage, but pulled over shortly afterwards.



He's now leaving the stage via a spectator access road.



