INCUBO HYUNDAI La giornata conclusiva del Rally Safari Kenya si apre con l'ennesima, tremenda, delusione per il team Hyundai. Thierry Neuville, solido leader fin dal venerdì, è stato costretto al ritiro al termine della SS14, prima prova di quest'oggi. Il pilota belga ha danneggiato seriamente la sospensione posteriore destra della sua i20 e, dopo essere riuscito a concludere la speciale mantenendo ancora il prim posto per 11 secondi, ha dovuto alzare bianca prima dell'inizio della SS15. Per la casa coreana è l'ennesimo rally dominato, dopo Portogallo e Italia, che si trasforma in incubo prima della bandiera a scacchi. Neuville ha commentato con un tweet il suo ritiro: ''È straziante finire il WE in questo modo. Abbiamo dovuto ritirarci dopo che la nostra sospensione si è rotta nella PS14 questa mattina. È così, ma sono triste per noi e per il team. Penso che tutti abbiamo fatto il lavoro e tutti stanno lavorando molto duramente. Non c'è nessuno da incolpare e continueremo a spingere''.

TOYOTA RINGRAZIA Ancora una volta, a beneficiarne è la Toyota che approfitta della maggior regolarità dei propri piloti per incassare una vittoria dietro l'altra. E a sorridere più di tutti potrebbe essere ancora una volta Sebastien Ogier. Il francese, che andrà in fuga in classifica generale considerando il prematuro ritiro di Elfyn Evans, ha ricucito il gap che lo separava dall'altra Yaris di Takamoto Katsuta e pregusta il sorpasso in extremis. Al termine della SS16 i due sono appaiati al comando con lo stesso identico tempo, con il francese che ha recuperato i 18 secondi che ieri lo separavamo dal compagno di squadra. Al termine rimangono da percorrere la SS17 e la Power Stage.

TANAK RESISTE Dopo i problemi al parabrezza nella prova conclusiva di ieri, Ott Tanak sta quantomeno mantenendo la terza posizione con l'ultima Hyundai rimasta. L'estone ha 27 secondi di vantaggio sulla Fiesta di Adrien Fourmaux e 30 sull'altra di Gus Greensmith. I tantissimi ritiri consentono di rivedere nella top10 anche i piloti finiti KO nel primo giorno, con Kalle Rovampera sesto, Elfyn Evans ottavo, Lorenzo Bertelli nono e Dani Sordo decimo. In mezzo a loro, resiste il pilota locale Onkar Rai, leader del WRC3.

RALLY SAFARI KENYA CLASSIFICA GENERALE DOPO SS16