MATTINA SENZA PROBLEMI Dopo l'impressionante sequenza di ritiri registrata nella giornata di ieri, il Rally Safari Kenya ha vissuto una mattina relativamente tranquilla. Le tre SS disputate finora hanno permesso a Thierry Neuville, vincitore della prova d'apertura del sabato, di incrementare il suo vantaggio in classifica sul giapponese Takamoto Katsuta. La i20 del belga comanda ora con 28,1 secondi di margine sulla Yaris, curiosamente lo stesso identico distacco che separa l'altra Hyundai di Ott Tanak dalla piazza d'onore.

OGIER CI PROVA, ROVAMPERA RIENTRA Ai piedi del podio rimane Sebastien Ogier, che può amministrare un risultato che sarebbe comunque più che ottimo in ottica mondiale grazie al ritiro di ieri di Elfyn Evans. Il francese sta comunque provando a mettere pressione su chi lo precede e ha fatto segnare il miglior tempo sia nella SS9 sia nella SS10 che ha chiuso la mattina. Il suo distacco da Tanak è ora di 37,6 secondi. Alle sue spalle mantengono la quinta e la sesta posizione Gus Greensmith e Adrien Fourmaux, mentre al settimo posto ritroviamo Kalle Rovampera, ieri secondo fino a quando, dopo 900 m della prova finale, si è bloccato negli insidiosi binari di sabbia che si creano sul percorso. Rientrato in gara oggi, pur con un distacco superiore ai 10 minuti si trova comodamente in top10. I tanti ritiri hanno falcidiato anche le altre categorie, come ad esempio il WRC dove stava facendo una bella gara il rientrante Martin Prokop. Così, dietro al finlandese troviamo una serie di piloti locali iscritti al WRC3 e guidati da Onkar Rai, ottavo nella generale con la sua Polo R.

RALLY SAFARI KENYA, CLASSIFICA GENERALE DOPO SS10