Rally Cile 2025: Ogier respinge il primo assalto di Evans

La rpima speciale della domenica del Rally Cile 2025 è stata vinta da Sebastien Ogier. Il francese è dunque ripartito forte, precedendo di appena 9 decimi Elfyn Evans che continua a tenerlo sotto pressione. Il distacco tra i due è ora di 7 secondi. Alle loro spalle si sono piazzati i due piloti forse più attesi oggi, Kalle Rovanpera e Ott Tanak. L'estone è sembrato poco ottimista per il prosieguo del suo weekend, ritenendo che il motore della sua Hyundai non sia ancora a posto. La classifica generale resta immutata, con Oliver Solberg sempre agevolmente al comando tra le WRC2. La giornata prosegue ora con il primo passaggio sulla Bio Bio, sede della Power Stage, e il secondo Laraquete appena disputata.
RALLY CILE 2025, CLASSIFICA DOPO SS13
|Pos.
|Pilota
|Auto
|Distacco
|1
|Sebastien Ogier
|Toyota
|2:35:03.9
|2
|Elfyn Evans
|Toyota
|+7.2
|3
|Adrien Fourmaux
|Hyundai
|+34.0
|4
|Thierry Neuville
|Hyundai
|+48.0
|5
|Sami Pajari
|Toyota
|+55.4
|6
|Kalle Rovanpera
|Toyota
|+1:26.6
|7
|Takamoto Katsuta
|Toyota
|+2:04.2
|8
|Gregoire Munster
|Ford
|+2:17.6
|9
|Oliver Solberg
|Toyota
|+6:53.6
|10
|Nikolay Gryazin
|Skoda
|+7:25.6
Super close start to Super Sunday! Seb wins SS13 by just 0.9s from Elfyn, with Kalle 3rd!
WRC RALLY CILE 2025, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA
L'ultima giornata del Rally Cile 2025 è la meno impegnativa delle tre in programma (circa 55 km cronometrati), ma non per questo la meno importante, anzi. I risultati di oggi saranno importantissimi per la classifica generale del WRC: Sebastien Ogier ed Elfyn Evans si giocano la vittoria del rally e la leadership in campionato, mentre Kalle Rovanpera e soprattutto Ott Tanak cercheranno di raccogliere il maggior numero di punti tra Super Sunday e Power Stage per limitare i danni dai rivali. Attenzione al WRC2, dove Oliver Solberg è a un passo dalla conquista matematica del titolo.
|Prova
|Nome
|Lunghezza
|Ora locale
|Ora italiana
|SS13
|Laraquete 1
|18.62 km
|08:23
|13:23
|SS14
|Biobío 1
|8.78 km
|09:35
|14:35
|SS15
|Laraquete 2
|18.62 km
|10:35
|15:35
|SS16
|Biobío 2
|8.78 km
|13:15
|18:15