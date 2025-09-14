WRC 2025

Rally Cile 2025: Ogier respinge il primo assalto di Evans

Avatar di Luca Manacorda, il 14/09/25

1 ora fa - La cronaca e i risultati dell'ultima giornata del Rally Cile

Ogier è stato il più rapido nella speciale d'apertura della domenica, ma Evans non molla

La rpima speciale della domenica del Rally Cile 2025 è stata vinta da Sebastien Ogier. Il francese è dunque ripartito forte, precedendo di appena 9 decimi Elfyn Evans che continua a tenerlo sotto pressione. Il distacco tra i due è ora di 7 secondi. Alle loro spalle si sono piazzati i due piloti forse più attesi oggi, Kalle Rovanpera e Ott Tanak. L'estone è sembrato poco ottimista per il prosieguo del suo weekend, ritenendo che il motore della sua Hyundai non sia ancora a posto. La classifica generale resta immutata, con Oliver Solberg sempre agevolmente al comando tra le WRC2. La giornata prosegue ora con il primo passaggio sulla Bio Bio, sede della Power Stage, e il secondo Laraquete appena disputata.

RALLY CILE 2025, CLASSIFICA DOPO SS13

Pos.PilotaAutoDistacco
1Sebastien OgierToyota2:35:03.9
2Elfyn EvansToyota+7.2
3Adrien FourmauxHyundai+34.0
4Thierry NeuvilleHyundai+48.0
5Sami PajariToyota+55.4
6Kalle RovanperaToyota+1:26.6
7Takamoto KatsutaToyota+2:04.2
8Gregoire MunsterFord+2:17.6
9Oliver SolbergToyota+6:53.6
10Nikolay GryazinSkoda+7:25.6

WRC RALLY CILE 2025, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA

L'ultima giornata del Rally Cile 2025 è la meno impegnativa delle tre in programma (circa 55 km cronometrati), ma non per questo la meno importante, anzi. I risultati di oggi saranno importantissimi per la classifica generale del WRC: Sebastien Ogier ed Elfyn Evans si giocano la vittoria del rally e la leadership in campionato, mentre Kalle Rovanpera e soprattutto Ott Tanak cercheranno di raccogliere il maggior numero di punti tra Super Sunday e Power Stage per limitare i danni dai rivali. Attenzione al WRC2, dove Oliver Solberg è a un passo dalla conquista matematica del titolo.

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana
SS13 Laraquete 1 18.62 km 08:23 13:23
SS14 Biobío 1 8.78 km 09:35 14:35
SS15 Laraquete 2 18.62 km 10:35 15:35
SS16 Biobío 2 8.78 km 13:15 18:15
