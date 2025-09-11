Rally Cile 2025: programma e aggiornamenti prima giornata

Scatta il weekend del Rally Cile 2025, uno degli appuntamenti più impegnativi della stagione WRC. Un fattore determinante potrebbe essere giocato anche dalle condizioni meteo, con possibilità di pioggia e la nebbia a limitare la visibilità in diversi tratti. Lo shakedown del giovedì si è disputato in una giornata soleggiata, ma il maltempo dei giorni precedenti ha fatto sì che il fondo fosse molto bagnato. Il miglior tempo è stato realizzato da Ott Tanak che insegue il terzo successo sugli sterrati cileni in grado di rilanciarlo nella sfida iridata, alle sue spalle le Toyota di Kalle Rovanpera ed Elfyn Evans. Il programma del venerdì è relativamente breve, con sei prove speciali e 113 km cronometrati, molto duri però per equipaggi e vetture. Il via nel primo pomeriggio italiano, a causa delle 5 ore di differenza di fuso orario.

WRC RALLY CILE 2025, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS1 Pulpería 1 19.72 km 08:15 13:15 SS2 Rere 1 13.34 km 09:10 14:10 SS3 San Rosendo 1 23.32 km 10:01 15:01 SS4 Pulpería 2 19.72 km 14:41 19:41 SS5 Rere 2 13.34 km 15:36 20:36 SS6 San Rosendo 2 23.32 km 16:27 21:27

Pubblicato da Luca Manacorda, 11/09/2025