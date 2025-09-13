Rally Cile 2025: programma e aggiornamenti seconda giornata

Arriva la giornata più impegnativa del Rally Cile che potrà riscrivere una classifica già segnata dal ritiro di Tanak
Dopo i colpi di scena di ieri, con il clamoroso ritiro di Ott Tanak e l'errore costato oltre un minuto a Kalle Rovanpera, il Rally Cile 2025 si appresta ad affrontare la sua giornata più impegnativa, non solo per il chilometraggio maggiore (139 km cronometrati). I piloti dovranno affrontare la temibile Maria las Cruces, teatro in passato di momenti determinanti come i problemi alle gomme accusati dalle Toyota nel 2023 o lo spaventoso incidente di Thierry Neuville nel 2019. Si riparte con le due Hyundai superstiti di Adrien Fourmaux e Thierry Neuville nelle prime due posizioni, braccate da Sebastien Ogier in grande rimonta dopo un avvio cauto.
WRC RALLY CILE 2025, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA
|Prova
|Nome
|Lunghezza
|Ora locale
|Ora italiana
|SS7
|Pelún 1
|15.65 km
|09:07
|14:07
|SS8
|Lota 1
|25.64 km
|10:01
|15:01
|SS9
|María las Cruces 1
|28.31 km
|11:05
|16:05
|SS10
|Pelún 2
|15.65 km
|15:07
|20:07
|SS11
|Lota 2
|25.64 km
|16:01
|21:01
|SS12
|María las Cruces 2
|28.31 km
|17:05
|22:05
Pubblicato da Luca Manacorda, 13/09/2025
