Rally Cile 2025: programma e aggiornamenti seconda giornata

45 minuti fa - La cronaca e i risultati della seconda giornata del Rally Cile

Arriva la giornata più impegnativa del Rally Cile che potrà riscrivere una classifica già segnata dal ritiro di Tanak

Dopo i colpi di scena di ieri, con il clamoroso ritiro di Ott Tanak e l'errore costato oltre un minuto a Kalle Rovanpera, il Rally Cile 2025 si appresta ad affrontare la sua giornata più impegnativa, non solo per il chilometraggio maggiore (139 km cronometrati). I piloti dovranno affrontare la temibile Maria las Cruces, teatro in passato di momenti determinanti come i problemi alle gomme accusati dalle Toyota nel 2023 o lo spaventoso incidente di Thierry Neuville nel 2019. Si riparte con le due Hyundai superstiti di Adrien Fourmaux e Thierry Neuville nelle prime due posizioni, braccate da Sebastien Ogier in grande rimonta dopo un avvio cauto.

WRC RALLY CILE 2025, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana
SS7 Pelún 1 15.65 km 09:07 14:07
SS8 Lota 1 25.64 km 10:01 15:01
SS9 María las Cruces 1 28.31 km 11:05 16:05
SS10 Pelún 2 15.65 km 15:07 20:07
SS11 Lota 2 25.64 km 16:01 21:01
SS12 María las Cruces 2 28.31 km 17:05 22:05
