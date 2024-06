Le Mans 2024, le iniziative speciali di Ferrari per i tifosi

Si avvicina l'appuntamento con la 24 Ore di Le Mans 2024, la gara più importante del Mondiale Endurance FIA WEC. Sabato 8 giugno il centro di Le Mans ospiterà il Pesage, ossia le verifiche tecniche delle vetture, mentre domenica 9 giugno è in programma il Test Day con due sessioni di prove libere. La Ferrari proverà a concedere il bis dopo lo storico trionfo dello scorso anno e anche per il 2024 ha in programma alcune iniziative speciali per i tifosi che vorranno seguirla e sostenerla nel corso della competizione, in programma il 14 e 15 giugno.

WEC 2024, 24 Ore di Le Mans: Antonello Coletta e l'equipaggio Ferrari vincente sul podio

LE INIZIATIVE SPECIALI La rete di concessionarie europee della Ferrari aprirà le porte ai propri clienti per tutte le 24 ore dell'evento, durante le quali si potrà seguire la corsa godendo delll'ìntrattenimento dedicato offerto dalle stesse concessionarie. Iniziativa ad hoc anche al Museo Ferrari di Maranello: la gara sarà trasmessa in diretta nel Convention Center sabato, dalla partenza delle ore 15 alla mezzanote, e domenica dalle 9 alle 16. Il museo, aperto dalle 9 alle 19, ospiterà un esemplare di Ferrari 499P. I visitatori potranno inoltre ammirare le mostre attualmente in corso: “Scuderia Ferrari – La storia completa”, “Supercars – L’evoluzione dell’unicità” e “Roaring 50s - An exhibition on the Aeroautodromo di Modena”. Dettagli sul sito ufficiale ferrari.com/it-IT/museums.

A BORDO DELLA 499P La 24 Ore di Le Mans sarà trasmessa in tv ancora una volta da Eurosport. I tifosi della Ferrari potranno però seguire sia l'Hyperpole sia la gara anche dalla prospettiva dei piloti della 499P, attraverso le immagini degli on-board camera disponibili per entrambe le vetture ufficiali sul canale YouTube della Rossa. Potrete trovare i link a questi video direttamente qui su MotorBox, durante il weekend di gara.

Pubblicato da Luca Manacorda, 07/06/2024