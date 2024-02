La crisi nel Mar Rosso fa slittare il Prologo del WEC

Inizio posticipato per la stagione 2024 del WEC. Nel weekend era in programma sul circuito di Losail, in Qatar, il Prologo del campionato, una due giorni di test collettivi che precede l'avvio vero e proprio, previsto il weekend successivo con la 1.812 km del Qatar da disputarsi sulla medesima pista. A causa dei ritardi delle spedizioni in Medio Oriente, però, i vertici del campionato si sono visti costretti a ritardare di due giorni questo appuntamento.

TRASPORTI BLOCCATI Il WEC ha confermato che parte del suo carico è rimasto bloccato nel Mar Rosso, dopo che le tensioni internazionali degli ultimi mesi e i continui attacchi da parte degli Houti dello Yemen alle navi hanno provocato forti ritardi sulle rotte in quella zona cruciale per il commercio mondiale. Il nuovo programma prevede tre sessioni separate nella giornata di lunedì e una quarta martedì. Resta invece invariata la data della 1.812 km del Qatar, che si disputerà regolarmente sabato 2 marzo.

INIZIO SFORTUNATO Il WEC corre quest'anno per la prima volta in Qatar, dopo che nel recente passato l'avvio era stato disputato negli Stati Uniti, a Sebring. Anche la F1 si trova nella stessa zona, nel vicino Bahrain, ma gran parte del materiale è stato inviato nel mese di dicembre, anticipando il momento di maggior crisi per i trasporti nel Mar Rosso.