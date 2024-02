Hypercar e LMGT3: guida alle classi WEC 2024

La stagione 2024 del WEC prende il via con il Prologo in programma il 24 e 25 febbraio sul circuito di Losail, lo stesso che il 2 marzo ospiterà la prima gara della stagione, la 1812 km del Qatar. Quest'anno il campionato presenta una entry list da record, con 19 Hypercar e 18 LMGT3 al via, per un totale di 14 costruttori coinvolti nelle due classi. Rispetto agli anni precedenti si semplifica dunque la composizione della griglia di partenza, con solo due tipologie di vetture presenti. Scopriamone le caratteristiche e i marchi coinvolti.

FIA WEC 2023: Ferrari 499P

HYPERCAR La Hypercar è la classe regina del WEC e ha il merito di aver attratto negli ultimi anni un numero sempre maggiore di costruttori. Come detto, quest'anno si è raggiunta la cifra record di 19 vetture al via a tempo pieno, contro le 13 del 2023. Accanto a Toyota, Ferrari, Porsche, Peugeot e Cadillac si sono aggiunti altri nomi prestigiosi come Alpine, BMW, Isotta Fraschini e Lamborghini. Le Hypercar sono prototipi da corsa ad alta tecnologia con alimentazione sia ibrida sia non ibrida, trazione che può essere integrale o solo posteriore e restrizioni aerodinamiche relativamente basse che permettono ai costruttori di incorporare elementi stilistici in grado di rendere le auto facilmente riconoscibili. Le vetture possono essere costruite secondo due regolamenti tecnici: LMH (Le Mans Hypercar), dove il costruttore progetta e costruisce la propria auto, e LMDh (Le Mans Daytona h), dove il telaio è fornito da uno dei quattro costruttori autorizzati (Dallara, Ligier, Multimatic e Oreca). Fanno parte del primo tipo la Toyota GR010 e la Ferrari 499P, mentre due esempi del secondo tipo sono la Porsche 963 e la Lamborghini SC63.

VEDI ANCHE

LMGT3 La classe LMGT3 rappresenta una novità basata sulla piattaforma tecnica GT3 e che va a sostituire le precedenti vetture LMGTE, presenti in griglia fin dal 2012. Si tratta sempre di auto derivanti dalla produzione affidate a team privati. I marchi coinvolti sono 9, ognuna con due vetture impegnate: Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo, BMW M4 GT3, Corvette Z06 GT3.R, Ferrari 296 GT3, Ford Mustang GT3, Lexus RC F GT3, Lamborghini Huracan GT3 Evo 2, McLaren 720S GT3 Evo e Porsche 911 GT3 R.

24 Ore Nurburgring 2023: Ferrari 296 GT3

HYPERCAR E LMGT3, CARATTERISTICHE E DIFFERENZE

Tipo di auto Velocità massima Peso Gomme Colore classe Hypercar Prototipo 330 km/h 1.030 kg Michelin Rosso LMGT3 Derivata di serie 300 km/h 1.250 kg Goodyear Arancione

Pubblicato da Luca Manacorda, 22/02/2024