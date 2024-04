Torna l'Endurance a Imola: storia dei trionfi Ferrari in riva al Santerno

La Ferrari ha un legame speciale con Imola, fatto di successi non solo in F1 ma anche nelle gare endurance

Nel weekend del 21 aprile il campionato FIA WEC farà tappa a Imola, riportando l'endurance nell'autodromo dedicato alla memoria di Enzo e Dino Ferrari. Per il tracciato inaugurato nel 1953 si tratterà della prima volta di un appuntamento valido per il mondiale, ma in passato sono state numerose le gare di durata ospitate in riva al Santerno, nelle quali spesso la Ferrari è stata grande protagonista.

Il successo della Ferrari a Imola nel 1972 | Copyright: Ferrari

LE VITTORIE FERRARI NELLE ENDURANCE Il ricordo più bello per il Cavallino Rampante riguarda probabilmente l'edizione del 1972 della 500 Chilometri di Imola: la Ferrari 312 PB completò una doppietta, con Arturio Merzario che vinse davanti a Jacky Ickx. Nel 2011, invece, si disputò una gara dell'Intercontinental Le Mans Cup che nella classe LMGTE Pro vide il successo della coppia tutta italiana formata da Giancarlo Fisichella e Gianmaria Bruni con la Ferrari 458 Italia GT2 di AF Corse. Tra gli altri eventi di prestigio delle gare di durata disputati a Imola ricordiamo la 1000 km valida per il Mondiale Sport Prototipi del 1984 e gli appuntamenti della European Le Mans Serie, di scena dal 2013 al 2016, poi ancora nel 2022 e che nuovamente in programma quest'anno.

VEDI ANCHE

I SUCCESSI IN F1 Se si parla di Ferrari e di Imola non si possono ovviamente dimenticare le 30 edizioni di Gran Premi di F1 disputati dal 1980 in poi su questo tracciato dove il Circus tornerà anche nel fine settimana del 19 maggio. La Scuderia di Maranello in questi eventi ha totalizzato otto vittorie, sei pole position, dieci giri veloci e 24 podi totali, a cui si aggiunge il secondo posto di Charles Leclerc nella Sprint Race del 2022.

F1 2006, GP San Marino: Michael Schumacher con Alonso e Montoya

IMOLA SPECIALE PER LA 499P L'autodromo dedicato a Enzo e Dino Ferrari rappresenta un luogo speciale anche per la 499P, l'hypercar con la quale la Ferrari partecipa al campionato FIA WEC. Proprio qui, in occasione delle Finali Mondiali Ferrari 2022, la vettura venne presentata ufficialmente e percorse i suoi primi chilometri davanti al pubblico.

Pubblicato da Luca Manacorda, 10/04/2024